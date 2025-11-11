Διευθυντής Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου: «Δεν δέχομαι μία τραγωδία να γίνεται reality show» – Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Μετωπική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στον διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Ιωακείμ Γρυσπολάκη, και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την αιματηρή τραγωδία στα Βορίζια και το ζήτημα της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη.

Αφορμή στάθηκε η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, από το Ηράκλειο, σχετικά με το μακελειό στο χωριό, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Γρυσπολάκη. Ο διευθυντής του μουσείου, μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, εξέφρασε δημόσια την αγανάκτησή του, κατηγορώντας τον κ. Ανδρουλάκη για υποκρισία. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν δέχομαι μία τραγωδία να γίνεται reality show και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης».

Συνεχίζοντας, ο κ. Γρυσπολάκης ανέφερε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε τη δήλωση «λίγα μόλις μέτρα από το γραφείο μου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου», προσθέτοντας ότι λυπάται που δεν ήταν παρών, «ώστε να του πω πόσο υποκριτής είναι, όταν μέχρι χθες ανακάλυπτε ξυλόλιο, χαμένα βαγόνια, μπαζώματα, και από το βήμα της Βουλής μιλούσε για κυβέρνηση εγκληματιών και γαλάζια συμμορία».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο διευθυντής του Μουσείου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ανδρουλάκη, γράφοντας: «Ντροπή στον αναιδή πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».

“Δεν δεχομαι μια τραγωδια να γινεται reality show και αντικειμενο πολιτικης εκμεταλλευσης”. Ταδε εφη Νικος Ανδρουλακης… Δημοσιεύτηκε από Joachim Grispolakis στις Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Όταν το θράσος και η εχθροπάθεια δεν έχουν όρια»

«Ένας άνθρωπος του πολιτισμού και μάλιστα επικεφαλής ενός εμβληματικού μουσείου, οφείλει να προάγει τον διάλογο και τη σύνθεση, όχι να τροφοδοτεί τη διχόνοια», σχολιάζουν ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου, σχετικά με ανάρτηση του προέδρου Δ.Σ. του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναφορικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση τους με τίτλο: «Όταν το θράσος και η εχθροπάθεια δεν έχουν όρια» αναφέρεται:

«Ο διορισμένος από την Υπουργό Πολιτισμού πρόεδρος Δ.Σ. του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Ιωακείμ Γρυσπολάκης, το μόνο που βρήκε να πει για την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής που έγινε σήμερα στο Ηράκλειο, ήταν να κάνει μια αποκρουστική ανάρτηση.

Ένας άνθρωπος του πολιτισμού και μάλιστα επικεφαλής ενός εμβληματικού μουσείου, οφείλει να προάγει τον διάλογο και τη σύνθεση, όχι να τροφοδοτεί τη διχόνοια.

Η σιωπή του για την τραγωδία και η επιθετικότητά του απέναντι σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης λένε πολλά για το πού επιλέγει να στέκεται (εκτός από το γραφείο του φυσικά).

Η Κρήτη χρειάζεται ανθρώπους που χτίζουν γέφυρες, όχι τείχη.

Ο πολιτισμός δεν είναι τίτλος, δεν είναι ρόλος για φωτογραφίες.

Είναι ευθύνη. Είναι στάση ζωής. Όταν τον επικαλείσαι, πρέπει πρώτος να τον υπηρετείς με σεβασμό, μέτρο και ανθρωπιά.».