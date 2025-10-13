Άνδρας με τσεκούρι σκόρπισε τον τρόμο στα Βριλήσσια – Προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και ένα αυτοκίνητο – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τσεκούρι, Βριλήσσια

Τον τρόμο σκόρπισε το πρωί της Δευτέρας στους δρόμους των Βριλησσίων ένας άνδρας που με τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και ένα αυτοκίνητο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, φαίνεται ο άνδρας, κραδαίνοντας ένα τσεκούρι, να σπάει το παράθυρο ενός αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην οδό Κολοκοτρώνη, ενώ προκάλεσε ζημιές σε σπίτια.

Έντρομοι οι κάτοικοι ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία και τον Δήμο Βριλησσίων. Λίγη ώρα αργότερα, ο 45χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο άνδρας είναι γνώριμος των Αρχών καθώς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ναρκωτικά. Μάλιστα οι κάτοικοι των Βριλησσίων αναφέρουν ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας δημιουργεί προβλήματα.

