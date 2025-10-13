Ζελένσκι: Αποκάλυψε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας και ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα την Παρασκευή.

