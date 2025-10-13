Καραθανασόπουλος για προσχέδιο προϋπολογισμού: Πληρώνει ο λαός, κερδίζει το κεφάλαιο

Οι κρατικοί προϋπολογισμοί, διαχρονικά αποτελούν εργαλείο υλοποίησης των αντιλαϊκών πολιτικών, ανέφερε ο γενικός εισηγητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, στη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού υπάρχουν μια σειρά αισιόδοξες προβλέψεις, που, αν δεν επιβεβαιωθούν, θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης», παρατήρησε ο βουλευτής του ΚΚΕ για να προσθέσει ότι «από φύση και θέση, ο κρατικός προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός, είναι ταξικός, γιατί κάνει αναδιανομή, πάντοτε χωρίς καμία εξαίρεση, από τους πολλούς σε βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων». Αυτό φαίνεται τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των δαπανών, είπε ο κ. Καραθανασόπουλος και σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο και φιλολαϊκό φορολογικό σύστημα στον καπιταλισμό.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει έσοδα 40,8 δισ. από έμμεσους φόρους, «εκτίμηση μετριοπαθής από το οικονομικό επιτελείο, για να συγκαλύψει τη φοροληστεία που θα υποστεί ο λαός, λόγω της τεράστιας αύξησης των έμμεσων φόρων» και προέβλεψε ότι για μια ακόμα φορά τα έσοδα από την έμμεση φορολογία θα είναι μεγαλύτερα της εκτίμησης του προϋπολογισμού.

«Ο Προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός, ταξικός, είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών και στο σκέλος του ποιος πληρώνει – ο λαός πληρώνει – και στο σκέλος του ποιος κερδίζει – κερδίζει το κεφάλαιο -. Υπηρετεί, δηλαδή, τους στόχους τόσο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου στη χώρα μας», είπε ο κ. Καραθανασόπουλος και προειδοποίησε για όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης.

«Η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης θα συνδυαστεί και με νέα επίθεση, όπως είναι το 13ωρο, αυτό το αντεργατικό τερατούργημα που πρέπει να το υποδεχτούν οι εργαζόμενοι αύριο με την μεγαλειώδη τους απεργία, αλλά και άλλα μέτρα που πρόκειται να έρθουν στην πορεία, μέσα από τα αντεργατικά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του πανευρωπαϊκού Μνημονίου», ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ