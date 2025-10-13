Αίγυπτος – Τραμπ: «Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση της Γάζας» – Σίσι: «Φιλοδοξία μας η λύση των 2 κρατών»

“Αυτή είναι η ημέρα για την οποία οι άνθρωποι σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο εργάζονται, αγωνίζονται, ελπίζουν και προσεύχονται. Έχουν κάνει πράγματα τον τελευταίο μήνα που νομίζω ότι ήταν πραγματικά αδιανόητα. Κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί”, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την Ειρήνη στην Γάζα.

“Οι άμαχοι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Οι όμηροι επανενώνονται. Θέλω να πω, είναι πανέμορφα. Απλά το παρακολουθώ στα παρασκήνια, το επίπεδο της αγάπης και της θλίψης. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο”, είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η “ιστορική συμφωνία” που μόλις υπέγραψε η ομάδα των ηγετών σημαίνει ότι “οι προσευχές εκατομμυρίων ανθρώπων επιτέλους εισακούστηκαν”. Η ομάδα πέτυχε “την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση», είπε και έδωσε συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για την επίτευξη της συμφωνίας.

“Η ανοικοδόμηση θα είναι ίσως το πιο εύκολο κομμάτι. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά από τα πιο δύσκολα, γιατί τα υπόλοιπα έρχονται μαζί. Όλοι ξέρουμε πώς να ξαναχτίζουμε και ξέρουμε πώς να χτίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο”, δήλωσε.

Ο Τραμπ μίλησε για νέα μια αστυνομική δύναμη που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στη Γάζα. “Συμφωνήσαμε επίσης ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας απαιτεί την αποστρατιωτικοποίησή της και ότι πρέπει να επιτραπεί σε μια νέα, έντιμη πολιτική αστυνομική δύναμη να δημιουργήσει μια ασφαλή κατάσταση για τους ανθρώπους στη Γάζα”, είπε.

Για την ανοικοδόμηση των υποδομών και των σπιτιών της Γάζας θα χρειαστούν επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι. Επίσης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ο οποίος είχε πει νωρίτερα ότι ο Τραμπ θα τιμηθεί με το παράσημο του Τάγματος του Νείλου.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Shehbaz Sharif ήταν ο επόμενος που μίλησε μετά τον Τραμπ. Αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του σε επαίνους για τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι θα προτείνει και πάλι τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης.

“Το Πακιστάν είχε προτείνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης για την εξαιρετική, εξαιρετική συμβολή του στο να σταματήσει πρώτα ο πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και στη συνέχεια να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός”, είπε.

Οι δηλώσεις Αλ Σίσι

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ευχαρίστησε την Τουρκία, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την υπογραφή της συμφωνίας κάνοντας λόγο για νέα ξεκινήματα στη Μέση Ανατολή.

Τόνισε επίσης τις ελπίδες του για μια λύση δύο κρατών, που θα βασίζεται στην αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης. “Και επαναλαμβάνω την υποστήριξη και τη φιλοδοξία μας για την εκτέλεση αυτού του σχεδίου, δημιουργώντας τον απαραίτητο πολιτικό ορίζοντα για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών”, είπε.

Ο πρόεδρος Σίσι της Αιγύπτου, χαιρέτισε τη σημερινή ημέρα ως “ιστορικό ορόσημο που κλείνει ένα αγωνιώδες κεφάλαιο” και μια “νέα εποχή ειρήνης και σταθερότητας” στη Μέση Ανατολή.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε ότι οι Παλαιστίνιοι “έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και να προσβλέπουν σε ένα μέλλον όπου ο πόλεμος δεν θα τους απειλεί”.

Είπε επίσης ότι οι Παλαιστίνιοι “έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν την ελευθερία και να ζουν στο ανεξάρτητο κράτος τους, ένα κράτος που ζει δίπλα στο Ισραήλ σε ειρήνη, ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση”.

Στον Τραμπ θα απονεμηθεί το παράσημο του Νείλου, είπε ο Σίσι κι εξήγησε ότι πρόκειται για “την υψηλότερη κρατική τιμή” στην Αίγυπτο. Το παράσημο απονέμεται “σε αρχηγούς κρατών ή σε όσους προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα”, είπε.