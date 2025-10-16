Η Κομισιόν παρουσίασε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο – Οι 3 πυλώνες του σχεδίου

Enikos Newsroom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη (16/10) το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική της Κομισιόν για την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τους εταίρους της στη Νότια Μεσόγειο, η οποία περιλαμβάνει τρείς πυλώνες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προχωρά στον σχεδιασμό «Drone Wall» για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

Όπως τόνισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, «η περιοχή της Μεσογείου έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία», ενώ αναφέρθηκε στα πρόσφατα γεγονότα τονίζοντας ότι η περιοχή βρίσκεται «στην κόψη του ξυραφιού», επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να αλλάξουμε τις σχέσεις με τη νότια γειτονιά μας».

Οι πυλώνες του Σχεδίου

Πρώτος πυλώνας, ο άνθρωπος. Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Μεσογειακού Πανεπιστημίου, «μέσα από μια συμμαχία», όπως δήλωσε η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, που θα συνδέει φοιτητές από κάθε όχθη της Μεσογείου, αλλά και τη δημιουργία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στην περιοχή. Επιπλέον, περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών, αλλά και τον πολιτισμό, υπό ένα μηχανισμό διασύνδεσης των πολιτιστικών μας ιδρυμάτων Επιπλέον, περιλαμβάνει τομείς του αθλητισμού, εστιάζοντας στη νεολαία, με αύξηση της κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus.

Δεύτερος πυλώνας, η οικονομία. Αυτό στην πράξη σημαίνει δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων στην περιοχή, την ψηφιακή και μεταφορική συνδεσιμότητα, καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. «Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία Μεσογειακής Ανανεώσιμης Ενέργειας θα είναι από τα κορυφαία έργα αυτού του πυλώνα».

Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Σηματοδοτεί δράσεις για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της μετανάστευσης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των συνόρων και της ασφάλειας και, όπως τονίστηκε στην παρουσίαση, «θα προωθηθεί μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης της μετανάστευσης, καθώς και μια κοινή προσέγγιση για ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και της ασφάλειας, που θα περιλαμβάνει επιχειρησιακές συνεργασίες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών».

Πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών

Επιπλέον στις πρωτοβουλίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών, θα δημιουργηθεί στην Κύπρο ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Πυροσβεστών, ενώ θα υπάρξει και ένα Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για πιθανές καταστροφές.

Βασικό στοιχείο του Συμφώνου, όπως τονίστηκε στην παρουσίαση είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της περιοχής του Κόλπου. Για αυτό το λόγο είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με άλλες περιοχές, ανάμεσά τους η Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Τέλος, η πρόταση της Κομισιόν θα αποτυπωθεί σε ένα ειδικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα συμφωνηθεί με τους 10 νότιους εταίρους της ΕΕ.

17:16 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

15:18 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

15:06 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

14:47 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

