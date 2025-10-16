Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε στη Γάζα ακόμη 30 σορούς Παλαιστινίων

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΟΡΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Το Ισραήλ επέστρεψε την Πέμπτη (16/10) τις σορούς 30 Παλαιστινίων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανεβάζοντας σε 120 τον συνολικό αριθμό των νεκρών που έχουν επιστραφεί, όπως δήλωσαν το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα και το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Γάζα: Θρίλερ με τις σορούς που απειλεί να τινάξει στον αέρα την εκεχειρία – Νέες εντάσεις καθώς το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα

Στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας, στην οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που επιστρέφει.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Τετάρτης (15/10), η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμα σορούς στο Ισραήλ και δήλωσε ότι έχει ανακτήσει όλα τα λείψανα ομήρων στα οποία είχε πρόσβαση.

17:16 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Επικοινωνία σήμερα Τραμπ με Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, Πέμπτη 16/10, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ...
16:20 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Η Κομισιόν παρουσίασε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο – Οι 3 πυλώνες του σχεδίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη (16/10) το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο. Πρόκειται για μ...
15:18 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Διαμαρτυρία κατά του Πούτιν με απαγορευμένα τραγούδια σε κεντρική πλατεία – «Όταν πεθάνει ο τσάρος, θα χορέψουμε ξανά»

Μια δημόσια εκδήλωση αμφισβήτησης του καθεστώτος Πούτιν σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου ...
15:06 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

EE: Ευρωβουλευτές ζητούν όριο ηλικίας τα 16 έτη για την πρόσβαση στα social media και τους βοηθούς AI – Διχασμός για την «ψηφιακή ενηλικίωση»

Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε σήμερα να απαγορευθεί η πρόσβαση στα μέσα κοινων...
