Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε στη Γάζα ακόμη 30 σορούς Παλαιστινίων

Το Ισραήλ επέστρεψε την Πέμπτη (16/10) τις σορούς 30 Παλαιστινίων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανεβάζοντας σε 120 τον συνολικό αριθμό των νεκρών που έχουν επιστραφεί, όπως δήλωσαν το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα και το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας, στην οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που επιστρέφει.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Τετάρτης (15/10), η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμα σορούς στο Ισραήλ και δήλωσε ότι έχει ανακτήσει όλα τα λείψανα ομήρων στα οποία είχε πρόσβαση.