Ρωσία: Συνελήφθησαν 3 μουσικοί για τα απαγορευμένα τραγούδια σε συγκέντρωση κατά του Πούτιν – Καταδικάστηκαν σε φυλάκιση

Τρεις μουσικοί συνελήφθησαν σήμερα επειδή ερμήνευσαν απαγορευμένα τραγούδια αντιφρονούντων σε κεντρικό δρόμο της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, προσελκύοντας πλήθος περαστικών, ενώ βίντεο από την εκδήλωση έχουν γίνει viral σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δικαστικές αρχές της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσαν ότι η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Stoptime, η Ντιάνα “Naoko” Λογκίνοβα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ημερών για «διασάλευση της δημόσιας τάξης». Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, η 18χρονη κρίθηκε ένοχη για οργάνωση δημόσιας συγκέντρωσης εξαιτίας της οποίας προκλήθηκαν προβλήματα στην πρόσβαση του κοινού σε σταθμό του μετρό. Κατηγορείται επίσης για «δυσφήμιση του στρατού», μια κατηγορία που επισύρει αυστηρές ποινές και έχει απαγγελθεί αρκετές φορές τα τελευταία τρία χρόνια για την καταστολή αντιφρονούντων.

Άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος, ο Βλαντισλάβ Λεόντιεφ και ο Αλεξάντερ Ορλόφ, καταδικάστηκαν επίσης σε φυλάκιση 13 και 12 ημερών αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, δεκάδες άνθρωποι τραγουδούσαν και χόρευαν υπό τους ήχους μιας ομάδας μουσικών του δρόμου που ερμήνευσαν επιτυχίες των Monetotchka, Noize MC και Pornofilmy, γνωστών για την αντίθεσή τους στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο ράπερ Noize MC, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ιβάν Αλεξέγεφ, έχει επικρίνει το Κρεμλίνο και εγκατέλειψε τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, για να εγκατασταθεί στη Λιθουανία. Το τραγούδι που έγραψε με τίτλο «Swan Lake Cooperative» έχει απαγορευτεί στη Ρωσία, με το σκεπτικό ότι οι στίχοι υποκινούν μίσος και βίαιες συμπεριφορές που στρέφονται κατά της συνταγματικής τάξης. Έχει αναφορά στη «Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι που παιζόταν στην τηλεόραση μετά τους θανάτους σοβιετικών ηγετών και κατά τη διάρκεια της απόπειρας πραξικοπήματος εναντίον του Γκορμπατσόφ τον Αύγουστο του 1991, με αποτέλεσμα να συμβολίζει κατά κάποιον τρόπο το τέλος ενός ηγέτη.

Παρότι οι σύνδεσμοι προς το «Swan Lake Cooperative» στο YouTube και στον ιστότοπο του Noize MC είναι αποκλεισμένοι στη Ρωσία, πολλοί νέοι χρησιμοποιούν VPN για να παρακάμψουν την απαγόρευση.