Ρωσία: Συνελήφθησαν 3 μουσικοί για τα απαγορευμένα τραγούδια σε συγκέντρωση κατά του Πούτιν – Καταδικάστηκαν σε φυλάκιση

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ρωσία: Συνελήφθησαν 3 μουσικοί για τα απαγορευμένα τραγούδια σε συγκέντρωση κατά του Πούτιν – Καταδικάστηκαν σε φυλάκιση

Τρεις μουσικοί συνελήφθησαν σήμερα επειδή ερμήνευσαν απαγορευμένα τραγούδια αντιφρονούντων σε κεντρικό δρόμο της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, προσελκύοντας πλήθος περαστικών, ενώ βίντεο από την εκδήλωση έχουν γίνει viral σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δικαστικές αρχές της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσαν ότι η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Stoptime, η Ντιάνα “Naoko” Λογκίνοβα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ημερών για «διασάλευση της δημόσιας τάξης». Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, η 18χρονη κρίθηκε ένοχη για οργάνωση δημόσιας συγκέντρωσης εξαιτίας της οποίας προκλήθηκαν προβλήματα στην πρόσβαση του κοινού σε σταθμό του μετρό. Κατηγορείται επίσης για «δυσφήμιση του στρατού», μια κατηγορία που επισύρει αυστηρές ποινές και έχει απαγγελθεί αρκετές φορές τα τελευταία τρία χρόνια για την καταστολή αντιφρονούντων.

Άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος, ο Βλαντισλάβ Λεόντιεφ και ο Αλεξάντερ Ορλόφ, καταδικάστηκαν επίσης σε φυλάκιση 13 και 12 ημερών αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, δεκάδες άνθρωποι τραγουδούσαν και χόρευαν υπό τους ήχους μιας ομάδας μουσικών του δρόμου που ερμήνευσαν επιτυχίες των Monetotchka, Noize MC και Pornofilmy, γνωστών για την αντίθεσή τους στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο ράπερ Noize MC, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ιβάν Αλεξέγεφ, έχει επικρίνει το Κρεμλίνο και εγκατέλειψε τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, για να εγκατασταθεί στη Λιθουανία. Το τραγούδι που έγραψε με τίτλο «Swan Lake Cooperative» έχει απαγορευτεί στη Ρωσία, με το σκεπτικό ότι οι στίχοι υποκινούν μίσος και βίαιες συμπεριφορές που στρέφονται κατά της συνταγματικής τάξης. Έχει αναφορά στη «Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι που παιζόταν στην τηλεόραση μετά τους θανάτους σοβιετικών ηγετών και κατά τη διάρκεια της απόπειρας πραξικοπήματος εναντίον του Γκορμπατσόφ τον Αύγουστο του 1991, με αποτέλεσμα να συμβολίζει κατά κάποιον τρόπο το τέλος ενός ηγέτη.

Παρότι οι σύνδεσμοι προς το «Swan Lake Cooperative» στο YouTube και στον ιστότοπο του Noize MC είναι αποκλεισμένοι στη Ρωσία, πολλοί νέοι χρησιμοποιούν VPN για να παρακάμψουν την απαγόρευση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Νοσοκομείο Λάρισας: Χορηγήθηκε λάθος χημειοθεραπεία σε ασθενή-Τι αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου

Μητσοτάκης στο TikTok: «Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης – Στο 1,10 ευρώ το λίτρο φέτος από 1,37...

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ

https://www.foxreport.gr/entertainment/tests/test-iq-gia-dynatous-lytes-mporeite-na-vreite-ton-arithmo-tis-akolouthias-se-3...

Το κρυφό μενού Wi-Fi στα κινητά Samsung που δεν γνώριζες – Πώς να το ενεργοποιήσεις
περισσότερα
20:24 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη -«Θα δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία».

Για μια «πολύ παραγωγική» επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν έκα...
19:07 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μίκαελ Σουμάχερ: Νέες αποκαλύψεις για τον βιασμό νοσοκόμας στην έπαυλη του θρύλου της F1 – Αρνείται τις κατηγορίες ο 30χρονος οδηγός

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον φερόμενο βιασμό που υπέστη νοσ...
18:36 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Άγριο bullying σε 10χρονο: Χάραξαν υβριστική λέξη στο μέτωπο συμμαθητή τους

Ένα 10χρονο αγόρι στην Ταϊλάνδη υπέστη ταπεινωτική κακοποίηση από συμμαθητές του, οι οποίοι το...
17:16 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Επικοινωνία σήμερα Τραμπ με Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, Πέμπτη 16/10, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης