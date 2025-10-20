Γάζα: 45 οι νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις – Επανέρχεται η εκεχειρία λένε οι IDF

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή (19/10) κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον προηγούμενο απολογισμό των 33 νεκρών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας «δεκάδες στόχους της Χαμάς» σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Τέσσερα νοσοκομεία του θύλακα επιβεβαίωσαν αυτόν τον απολογισμό δηλώνοντας ότι υποδέχθηκαν νεκρούς και τραυματίες.

Το νοσοκομείο Αλ-Αουντα στη Νουσεϊράτ καταμέτρησε 24 νεκρούς, το νοσοκομείο Αλ-Ακσα στο Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ 12, το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνές 5 και το Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας 4.

Δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε στο AFP ότι «θα επιβεβαιώσει τις πληροφορίες τις σχετικές με τα πλήγματα».

Στα θύματα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, έξι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα που έβαλε στόχο «μία ομάδα πολιτών» στην πόλη Ζουάιντα, στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε δύο πολίτες, ανάμεσά τους ένας δημοσιογράφος, που σκοτώθηκαν στον δυτικό τομέα της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά, σε δύο χωριστές επιθέσεις κοντά στη Νουσεϊράτ (κέντρο) και 13 τραυματίσθηκαν.

Σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, μία γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν από επίθεση drone κατά σκηνής που στέγαζε πρόσφυγες βόρεια της Χαν Γιουνές.

Το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις και επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Εξαιτίας των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και τις δυσκολίες πρόσβασης, το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει κατά ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες κάθε πλευράς.

