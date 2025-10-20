ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να στείλει στρατό – μονάδες της Εθνοφρουράς – στο Σαν Φρανσίσκο, όπως διέταξε και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του η οποία μεταδόθηκε χθες Κυριακή.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την επιβολή υψηλών δασμών σε βάρος της Κολομβίας

«Θα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε ο μεγιστάνας σε δημοσιογράφο του Fox News όταν ρωτήθηκε αν η καλιφορνέζικη πόλη θα είναι η επόμενη στη λίστα του.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον στρατό στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, παρά τη θέση των δημοκρατικών τοπικών αιρετών, προκειμένου, κατ’ αυτόν, να παταχτεί η παράνομη μετανάστευση και η εγκληματικότητα. Οι ενέργειές του επικρίνονται έντονα από την αντιπολίτευση.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ ανεστάλη λόγω αποφάσεων δικαστών, που αποφάνθηκαν πως δεν υπήρχαν αξιόπιστες αποδείξεις που να δικαιολογούν τέτοιο μέτρο.

«Η διαφορά (σ.σ. με το Σικάγο) είναι πως στο Σαν Φρανσίσκο μας θέλουν», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χθες, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού της πληροφορικής Salesforce, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ο Μαρκ Μπένιοφ, δήλωσε πρόσφατα πως θεωρεί πως θα έπρεπε να αναπτυχθεί ο στρατός στην πόλη, όμως ο δημοκρατικός δήμαρχος Ντέιβιντ Λούρι και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο.

Έκτοτε, ο Μαρκ Μπένιοφ ανακάλεσε και ζήτησε συγγνώμη.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξάλλου επανέλαβε χθες την απειλή του να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να συνεχίζει την ανάπτυξη στρατού, που επικρίνεται από την αντιπολίτευση και οργανώσεις υπεράσπισης των αστικών, πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Μην ξεχνάτε, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον νόμο περί Ανταρσίας», είπε ακόμη, αναφερόμενος σε πακέτο νομοθετημάτων που ανάγονται στο μακρινό παρελθόν και προβλέπουν την επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμερικανών πολιτών.

Η Εθνοφρουρά, σώμα εφεδρείας, εκπαιδεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε απευθυνόμενος σε ακροατήριο αποτελούμενο από ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πως «ορισμένες από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις» θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως «πεδίο εκπαίδευσης» για στρατιωτικούς.

