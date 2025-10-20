ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την επιβολή υψηλών δασμών σε βάρος της Κολομβίας

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανακοινώσει «υψηλούς δασμούς κατά της Κολομβίας» σύντομα, όπως αποκάλυψε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Τραμπ: «Παράνομος ναρκοηγέτης» ο πρόεδρος της Κολομβίας – Απειλεί να διακόψει τις αμερικανικές επιδοτήσεις προς τη χώρα

Συγκεκριμένα, ο Γκρέιαμ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, έγραψε στην ανάρτησή του:

«Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον Πρόεδρο Τραμπ σήμερα σχετικά με τη δέσμευσή του να καταδιώξει τις χώρες που υποστηρίζουν το εμπόριο ναρκωτικών εναντίον του μεγάλου μας Έθνους.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πιο σκληρός από οποιονδήποτε Πρόεδρο στην Ιστορία μας και με ενημέρωσε ότι θα χτυπήσει την Κολομβία, όχι μόνο τους εμπόρους και τους εμπόρους ναρκωτικών της, αλλά και εκεί που την πονάει, στο πορτοφόλι. Θα ανακοινώσει σημαντικούς δασμούς κατά της χώρας της Κολομβίας, σήμερα ή αύριο.

Ένα πράγμα που έμαθα για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, και ο κόσμος μαθαίνει γρήγορα, όταν πρόκειται για την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι ότι δεν “ΠΑΙΖΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ”.

Όσοι συνεχίζουν να εμπλέκονται σε ναρκο-τρομοκρατία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα. Μπράβο Πρόεδρε Τραμπ!»

Πηγή: Reuters

00:45 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

