Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι στη Σαναά
Ο εκπρόσωπος της Unicef στην Υεμένη, ο Βρετανός Πίτερ Χόκινς, περιλαμβάνεται στους 20 υπαλλήλους του ΟΗΕ που κρατούνται από το Σάββατο από αντάρτες Χούθι στη Σαναά, δήλωσε εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.

Υεμένη: Σε εγρήγορση οι αντάρτες Χούθι έως ότου τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Ο Πίτερ Χόκινς περιλαμβάνεται στους 15 διεθνείς υπαλλήλους που κρατούνται στο συγκρότημα» του ΟΗΕ, όπου οι Χούθι πραγματοποίησαν επιδρομή συλλαμβάνοντας επίσης πέντε Υεμενίτες υπαλλήλους, δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

