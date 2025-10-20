Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι στη Σαναά

Ο εκπρόσωπος της Unicef στην Υεμένη, ο Βρετανός Πίτερ Χόκινς, περιλαμβάνεται στους 20 υπαλλήλους του ΟΗΕ που κρατούνται από το Σάββατο από αντάρτες Χούθι στη Σαναά, δήλωσε εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.
Ο Πίτερ Χόκινς περιλαμβάνεται στους 15 διεθνείς υπαλλήλους που κρατούνται στο συγκρότημα» του ΟΗΕ, όπου οι Χούθι πραγματοποίησαν επιδρομή συλλαμβάνοντας επίσης πέντε Υεμενίτες υπαλλήλους, δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.
UNICEF’s representative in #Yemen, Peter Hawkins, is among the 20 UN employees held by the Houthi militia in the capital Sanaa, a UN official tells AFP.https://t.co/TuQ1ahE9dD
