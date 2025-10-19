Εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό – Υπέγραψε το συμβόλαιό του ο Ισπανός προπονητής

Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ αρχίζει πλέον κι επίσημα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ισπανός τεχνικός έστειλε το βράδυ της Κυριακής (19/10) υπογεγραμμένο συμβόλαιό του προς τους “πράσινους” και μέσα στην εβδομάδα θα αναλάβει τα ηνία του “τριφυλλιού”.

Ο 65χρονος τεχνικός είχε συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο σχεδόν σε όλα με τον Γιάννη Αλαφούζο σε συνάντηση που είχαν στο Λονδίνο, παρουσία και του Ιταλού, Φράνκο Μπαλντίνι, όμως είχε ζητήσει δύο μέρες διορία για να “τελειώσει” το όλο θέμα.

Όπερ κι εγένετο την Κυριακή (19/10), με τον Μπενιτεθ να στέλνει με την υπογραφή του το συμβόλαιο που του προσέφερε ο Παναθηναϊκός με χρονική διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027 κι οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος, ενώ οι αποδοχές του θα φτάνουν τα 4 εκατ. ευρώ, στο μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για προπονητή ελληνικής ομάδας.

Σύμφωνα με το ertsports.gr, o Ισπανός αναμένεται στην Αθήνα μέσα στην επόμενη βδομάδα και με την έλευσή του θα ανακοινωθεί κι επίσημα η συμφωνία των δύο πλευρών, με τον Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας μετά την επιστροφή της απ’ την Ολλανδία και τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης (23/10) με τη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στο συγκεκριμένο ματς θα καθίσει για τελευταία φορά στον πάγκο ως πρώτος προπονητής ο Χρήστος Κόντης, με τους “πράσινους” να έχουν διάθεση να του προτείνουν την παραμονή του στην ομάδα ως μέλος του τιμ του Μπενίτεθ.