Μάντζος: «Μετά την οριστικοποίηση της αποτύπωσης της βούλησης των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού»

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Μάντζος

«Μετά την οριστικοποίηση της αποτύπωσης της βούλησης των Τουρκοκυπρίων, ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού Προβλήματος, αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου που έχει χαράξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματά του», αναφέρει σε δήλωση του ο Δημήτρης Μάντζος.

Μάντζος για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει ότι «πλέον, πενήντα ένα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, είναι ιστορική αναγκαιότητα η επανένωση της Κύπρου και ο απόλυτος σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στις παράνομες αιτιάσεις της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Συνταξιοδότηση: 3 χρόνια αργότερα η αύξηση ορίων ηλικίας – Ποιοι ασφαλισμένοι θα επηρεαστούν

Samsung Internet: Ο Android browser για τον οποίο δεν μιλάει κανείς – Και όμως κερδίζει τους άλλους γίγαντες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:50 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: «Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες – Στηρίζουμε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στον Κραν Μοντανά»

«Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες. Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτική...
14:49 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 στη Σλοβενία ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9, που πραγματοποιείται στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, θα παρευρεθεί, α...
13:13 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ οργανώνει την αντεπίθεση, χέρι-χέρι με τον ελληνικό λαό, για να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο κράτος

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα το πρωί σε εκδήλωση της Τομεακής Ο...
10:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Δημόσιο: Τι προβλέπει το νέο πειθαρχικό Δίκαιο – Ποιοι κινδυνεύουν με απόλυση

Λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι αρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης