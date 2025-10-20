Μάντζος: «Μετά την οριστικοποίηση της αποτύπωσης της βούλησης των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού»

«Μετά την οριστικοποίηση της αποτύπωσης της βούλησης των Τουρκοκυπρίων, ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού Προβλήματος, αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου που έχει χαράξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματά του», αναφέρει σε δήλωση του ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει ότι «πλέον, πενήντα ένα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, είναι ιστορική αναγκαιότητα η επανένωση της Κύπρου και ο απόλυτος σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στις παράνομες αιτιάσεις της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού».