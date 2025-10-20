Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη εγκεφαλικό

Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό προκαλεί η είδηση ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόιστον Ντρέντε, έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και να βρίσκεται στο νοσοκομείο, σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Ο Ρόιστον Ντρέντε είχε αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, περνώντας και από την Έβερτον και τη Φέγενορντ, αλλά συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο σε χαμηλότερο επίπεδο στην Αγγλία, με τη φανέλα της Hessle Sporting.

Royston Drenthe getroffen door herseninfarct: ‘Hij is in goede handen’. #rtlboulevard https://t.co/UXbPUXnjj4 — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) October 19, 2025

Στα 38 του χρόνια όμως, ο άλλοτε διεθνής Ολλανδός ποδοσφαιριστής, καλείται να δώσει και μία «μάχη» για τη ζωή του, αφού σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό.

Η είδηση έχει «παγώσει» το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με Έβερτον και Φέγενορντ να κάνουν σχετικές αναρτήσεις και το ρεπορτάζ του Reuters να αναφέρει τα εξής: «Η νυν ομάδα του και όλοι οι εμπλεκόμενοι ελπίζουν σε ταχεία ανάρρωση. Η οικογένεια του Ρόιστον ζητά ηρεμία και ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ώστε να μπορέσουν να του προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και χώρο για την ανάρρωσή του».

Από την πλευρά της η διοίκηση της Φέγενορντ αναφέρει: «Είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον Royston Drenthe. Εκ μέρους όλης της Feyenoord σε σκεφτόμαστε και σου ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο».