Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Το Οξύμωρο της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ευκαιρία και Απειλή

Μια ιδιαίτερη σημαντική παρουσίαση πραγματοποίησε η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια της Focus Bari & Resilience Expert στο 5ο Συνέδριο Cyber Greece, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Η κυρία Κούρτογλου ξεκινώντας την παρουσίαση της ανέφερε τα εξής: «Οι Έλληνες χρήστες που χρησιμοποιούν το Internet ανέρχονται στο 98%. Όλοι οι Έλληνες είναι online. Σχεδόν όλοι από το κινητό τους καθημερινά και μέσα από το κινητό πλέον γίνονται τα πάντα. Ενημερωνόμαστε, εκφραζόμαστε, κοινωνικοποιούμαστε, πληροφορούμαστε, κάνουμε αγορές, κάνουμε συναλλαγές με τις τράπεζες, το Δημόσιο, τα πάντα. Επίσης το 87% των Ελλήνων έχουν ένα προφίλ στα social media και 7 στους 10 έχουν κάνει μια ηλεκτρονική αγορά το τελευταίο εξάμηνο.

Παράλληλα όμως η τεχνολογία δημιουργεί και άγχη. Ποια είναι τα άγχη της τεχνολογίας; Πρώτων είναι το άγχος της υπερπληροφόρησης. Δεύτερον είναι το άγχος της διαθεσιμότητας. Το «τεκνοφοβικό» άγχος είναι αυτό το οποίο θα το δούμε και στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι τρέχει τόσο γρήγορα η τεχνολογία, είναι οι εξελίξεις

τόσες πολλές που δεν προλαβαίνω όχι μόνο να αφομοιώσω αλλά να καταλάβω τι γίνεται. Και βεβαίως το άγχος της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα άγχη; Βάλτε όρια και ζήστε και offline. Η ζωή είναι offline, δεν είναι online. Και εάν έχουμε εδώ νέα παιδιά πρέπει να το τονίσω ιδιαίτερα.

Ορίστε χρόνο ενασχόλησης. Πόση ώρα θα ασχοληθώ με το κινητό μου. Διαλέξτε ποιους θα ακολουθείτε. Δεν είναι όλοι για όλα. Ενημερωθείτε για νέα εργαλεία και

πάρτε μέτρα προστασίας».

Επίσης η κυρία Ξένια Κούρτογλου παρουσίασε έρευνα για το πόσο ενημερωμένοι είναι οι πολίτες για την τεχνητή νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο.

