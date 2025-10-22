Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Το Οξύμωρο της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ευκαιρία και Απειλή

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Το Οξύμωρο της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ευκαιρία και Απειλή

Μια ιδιαίτερη σημαντική παρουσίαση πραγματοποίησε η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια της Focus Bari & Resilience Expert στο 5ο Συνέδριο Cyber Greece, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Η κυρία Κούρτογλου ξεκινώντας την παρουσίαση της ανέφερε τα εξής: «Οι Έλληνες χρήστες που χρησιμοποιούν το Internet ανέρχονται στο 98%. Όλοι οι Έλληνες είναι online. Σχεδόν όλοι από το κινητό τους καθημερινά και μέσα από το κινητό πλέον γίνονται τα πάντα. Ενημερωνόμαστε, εκφραζόμαστε, κοινωνικοποιούμαστε, πληροφορούμαστε, κάνουμε αγορές, κάνουμε συναλλαγές με τις τράπεζες, το Δημόσιο, τα πάντα. Επίσης το 87% των Ελλήνων έχουν ένα προφίλ στα social media και 7 στους 10 έχουν κάνει μια ηλεκτρονική αγορά το τελευταίο εξάμηνο.

Παράλληλα όμως η τεχνολογία δημιουργεί και άγχη. Ποια είναι τα άγχη της τεχνολογίας; Πρώτων είναι το άγχος της υπερπληροφόρησης. Δεύτερον είναι το άγχος της διαθεσιμότητας. Το «τεκνοφοβικό» άγχος είναι αυτό το οποίο θα το δούμε και στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι τρέχει τόσο γρήγορα η τεχνολογία, είναι οι εξελίξεις
τόσες πολλές που δεν προλαβαίνω όχι μόνο να αφομοιώσω αλλά να καταλάβω τι γίνεται. Και βεβαίως το άγχος της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα άγχη; Βάλτε όρια και ζήστε και offline. Η ζωή είναι offline, δεν είναι online. Και εάν έχουμε εδώ νέα παιδιά πρέπει να το τονίσω ιδιαίτερα.
Ορίστε χρόνο ενασχόλησης. Πόση ώρα θα ασχοληθώ με το κινητό μου. Διαλέξτε ποιους θα ακολουθείτε. Δεν είναι όλοι για όλα. Ενημερωθείτε για νέα εργαλεία και
πάρτε μέτρα προστασίας».

Επίσης η κυρία Ξένια Κούρτογλου παρουσίασε έρευνα για το πόσο ενημερωμένοι είναι οι πολίτες για την τεχνητή νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου είναι η inDigital. Χρυσοί χορηγοί η Εθνική Τράπεζα, η Odyssey cybersecurity, η Netcompany, η Cognyte Luminar, η Bright diadikasia Business Solutions. Ασημένιοι χορηγοί η Huawei. Χορηγοί οι: αδμηε, Cosmote, Olympios, Dimitriadis / Vitoros Law Firm. Το Συνέδριο γίνεται με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Διονύσης Σαββόπουλος: Η γενναία εξομολόγησή του για την ασθένεια με την οποία πάλευε

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Οι απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη και η άμυνα στον κυβερνοχώρο

Παπαθανάσης: Στα 900 εκατ. ευρώ ενδέχεται να ανέλθει η νέα αναθεώρηση στο Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»

«A1689-zD1»: Ο μακρινός γαλαξίας που έχει ασυνήθιστα χαμηλή αναλογία σκόνης προς αέριο – Τι λένε οι επιστήμονες

Η Apple επιτρέπει στους χρήστες να επαναφέρουν την εμφάνιση «Liquid Glass» με τη νέα επιλογή «tinted»
περισσότερα
16:11 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη την αγορά Εργασίας

Σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις του Αθανάσιου Ράπτη, Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διο...
15:24 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Οι απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη και η άμυνα στον κυβερνοχώρο

«The Double-edged Sword: ΑΙ-Driven Cyber Threats & Cyber Defense» είναι ο τίτλος της ΑR...
15:19 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νέα μελέτη εξηγεί γιατί νιώθουμε πως ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα όσο μεγαλώνουμε – Πώς μια ταινία του Χίτσκοκ βοήθησε στην έρευνα

Οι επιστήμονες φαίνεται ότι κοντεύουν ν’ απαντήσουν στο ερώτημα γιατί ο χρόνος φαίνεται να περ...
14:44 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Χαραλαμπογιάννη: «Το κρίσιμο είναι πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα – Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να βοηθήσει τις αποφάσεις μας»

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνέντευξη παραχώρησε η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη στο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς