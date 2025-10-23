Απασφάλισε ο Μάρκο Ρούμπιο: Αποκάλεσε τον πρόεδρο της Κολομβίας… τρελό

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την Τετάρτη (22/10) τον Κολομβιανό πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο «τρελό», με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Μπογοτά, αφού ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός επέκρινε πλήγμα των ΗΠΑ στον Ειρηνικό εναντίον πλεούμενου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά.

«Νομίζω ότι οι κολομβιανές αρχές, ιδίως ο στρατός και η αστυνομία, είναι πάντα πολύ υπέρ της Αμερικής. Το μόνο πρόβλημα στην Κολομβία είναι ο τρελός πρόεδρος», είπε ο κ. Ρούμπιο, ορκισμένος εχθρός ηγετών της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, σε δημοσιογράφους.

«Αυτός ο τύπος είναι τρελός — τρελός! Δεν είναι καλά στα μυαλά του», επέμεινε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

