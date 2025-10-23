Μητσοτάκης: Τι θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής – Στο επίκεντρο οι ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Σύνοδος Κορυφής

Την κρίσιμη διάσταση της προσέγγισης των «360 μοιρών», ώστε κάθε νέα ευρωπαϊκή αμυντική δυνατότητα να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, ήτοι όχι μόνο όσα βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, αλλά και όσα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αντιμετωπίζουν απειλές από τον Νότο, αναμένεται να υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινούν σήμερα στις 10:00 στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στη ατζέντα μιας ακόμη πολύ κρίσιμης Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το Μεταναστευτικό.

Ειδικότερα στην άμυνα και την ασφάλεια αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της διπλής μετάβασης (πράσινης και ψηφιακής), που αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της συζήτησης των 27 Ευρωπαίων ηγετών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να επαναλάβει ότι είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθώς και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων, ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφορικά με τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι απαιτείται πραγματισμός, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους, που έχουν τεθεί και την κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Άλλωστε, οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι το συγκεκριμένο θέμα αναλύει ο κ. Μητσοτάκης με άρθρο του στους Financial Times, όπου μεταξύ άλλων επισήμανε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ.

Πάντως, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες, με αφορμή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Αιγύπτου σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών.

09:02 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Δύσκολη η ισορροπία Δένδια και Μεγάρου Μαξίμου – Ρίχνει τους τόνους ο Πρωθυπουργός

Παραμένει η ένταση στο εσωκομματικό πεδίο της ΝΔ δύο ημέρες αφού ο Νίκος Δένδιας διαχώρισε την...
08:44 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Κρας τεστ η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας – Τα στρατόπεδα και η «γραμμή» έναντι Τσίπρα

Σε μία συνεδρίαση με πολλές δυσκολίες και μεγάλο ενδιαφέρον προχωράει σήμερα η Πολιτική Γραμμα...
08:21 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: «Δεν είναι ευθύνη του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία» – Η παρέμβαση Γεωργιάδη για τον θάνατο της 16χρονης

Παρέμβαση για το περιστατικό με την 16χρονη που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι ...
05:05 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες σήμερα – Θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες που ξεκινάει την Πέμπτη (23.10), στις 10:0...
