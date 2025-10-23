Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/10/2025

Τα ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/10/2025):
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Γκορζόφ Eurocup Women
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Αμπερντίν UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Μπέτις UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη UEFA Europa League
20:30 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Ντουμπάι Euroleague
21:05 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague
21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια Euroleague
22:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Νις UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League