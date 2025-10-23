Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/10/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/10/2025):

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Γκορζόφ Eurocup Women

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Αμπερντίν UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Μπέτις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη UEFA Europa League

20:30 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Ντουμπάι Euroleague

21:05 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague

21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια Euroleague

22:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Νις UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος δεν είναι άνθρωπος; Μόνο το 3% με υψηλό δείκτη νοημοσύνης και παρατηρητικότητα μπορεί να περάσει το τεστ σε 7 δευτερό...

Ψητά apple fritters: Συνταγή για πεντανόστιμο μηλοπιτάκι-κέικ

Διζωνικό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο- Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια – Ποια είναι τα οφέλη

Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει

Το X αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται τα links για να κρατήσει τους χρήστες στην εφαρμογή

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:00 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
03:20 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η ένστασή του για το «μαλλί της γριάς» – «Αλλάξτε το, είναι δυνατόν;»

Με ένα ακόμα νέο επεισόδιο για το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήρθε ο Γ...
21:30 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

«Μια νύχτα μόνο»: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για Λάλο-Λαμπροπούλου στο Mega

Η νέα δραματική σειρά με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και την Μαριλίτα Λαμπροπούλου μπαίνει ...
20:09 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Φάρμα: Με ποιον θα μονομαχήσει η Τζωρτζίνα;

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” η πράσινη ομάδα ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς