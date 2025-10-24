Κρήτη: Μεθυσμένος 28χρονος χτύπησε στο κεφάλι και στα πόδια την σύντροφό του 

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε ξενοδοχείο της Κρήτης όταν ζευγάρι τουριστών, από την Πολωνία, καβγάδισε έντονα με τον 28χρονο να επιτίθεται στη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες (23/10) το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου όταν ο 28χρονος έπειτα από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ άρχισε να βρίζει και να απειλεί την σύντροφό του.

Μάλιστα, δεν δίστασε να την χτυπήσει στο κεφάλι και στα πόδια. Τον άγριο καβγά άκουσαν εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο που ειδοποίησαν τις αρχές.

Άμεσα, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 23χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του συντρόφου της ωστόσο ζήτησε και έλαβε panic button για όσο καιρό θα κάνει διακοπές στην Κρήτη.