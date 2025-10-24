Λούβρο: Ελήφθησαν περισσότερα από «150 δείγματα DNA» – Η εισαγγελέας είναι «αισιόδοξη» για την πρόοδο της έρευνας

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ανακοίνωσε ότι ελήφθησαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA, θηλωματικών και άλλων ιχνών μετά τη διάρρηξη στο Λούβρο. Εξέφρασε «μια μικρή ελπίδα» και αισιοδοξία για την πρόοδο της έρευνας.

Περισσότερα από «150 δείγματα DNA, θηλωματικών και άλλων ιχνών ελήφθησαν» στον τόπο της κλοπής κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου, όπως αποκάλυψε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό , η οποία θέλει να είναι «αισιόδοξη».

Οι αναλύσεις «θα φέρουν καθυστερήσεις, ακόμη κι αν αποτελούν προτεραιότητα για τα εργαστήρια», εξηγεί η Laure Beccuau στην εφημερίδα Ouest-France. Τα «στοιχεία τις επόμενες ημέρες» μπορεί να ανοίξουν «τον δρόμο για συλλήψεις, ειδικά αν οι δράστες έχουν καταγραφεί στο σύστημα», προσθέτει.

Η εισαγγελέας εξήγησε ότι η βιντεοεπιτήρηση «κατέστησε δυνατή την παρακολούθηση» της διαδρομής των εγκληματιών «στο Παρίσι και σε γειτονικές περιοχές», αναφέροντας επίσης ότι «εικόνες που είναι διαθέσιμες χάρη σε δημόσιες ή ιδιωτικές κάμερες (αυτοκινητόδρομοι, τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ.)» θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

«Μια μικρή ελπίδα»

Και επανέλαβε την επιθυμία της να «συλληφθούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό για να ανακτηθούν τα κοσμήματα πριν ενδεχομένως αφαιρεθούν οι πέτρες τους και λιώσουν τα μέταλλα».

Κατά την άποψή της, «η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης» «αυτής της οργανωμένης ληστείας» αφήνει «μια μικρή ελπίδα ότι οι δράστες δεν θα τολμήσουν να μετακινηθούν πάρα πολύ με τα κοσμήματα», τα οποία εκτιμώνται σε 88 εκατομμύρια ευρώ. «Θέλω να είμαι αισιόδοξη», καταλήγει η εισαγγελέας του Παρισιού.

Από την Κυριακή οι αρχές αναζητούν τέσσερις εγκληματίες που διέφυγαν με οκτώ από τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας, έπειτα από αυτή την εντυπωσιακή κλοπή που έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του πιο διάσημου μουσείου στον κόσμο.