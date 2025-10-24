Λούβρο: Ελήφθησαν περισσότερα από «150 δείγματα DNA» – Η εισαγγελέας είναι «αισιόδοξη» για την πρόοδο της έρευνας

Enikos Newsroom

διεθνή

Λούβρο κοσμήματα Στέμματος

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ανακοίνωσε ότι ελήφθησαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA, θηλωματικών και άλλων ιχνών μετά τη διάρρηξη στο Λούβρο. Εξέφρασε «μια μικρή ελπίδα» και αισιοδοξία για την πρόοδο της έρευνας.

Περισσότερα από «150 δείγματα DNA, θηλωματικών και άλλων ιχνών ελήφθησαν» στον τόπο της κλοπής κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου, όπως αποκάλυψε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό , η οποία θέλει να είναι «αισιόδοξη».

Οι αναλύσεις «θα φέρουν καθυστερήσεις, ακόμη κι αν αποτελούν προτεραιότητα για τα εργαστήρια», εξηγεί η Laure Beccuau στην εφημερίδα Ouest-France. Τα «στοιχεία τις επόμενες ημέρες» μπορεί να ανοίξουν «τον δρόμο για συλλήψεις, ειδικά αν οι δράστες έχουν καταγραφεί στο σύστημα», προσθέτει.

Η εισαγγελέας εξήγησε ότι η βιντεοεπιτήρηση «κατέστησε δυνατή την παρακολούθηση» της διαδρομής των εγκληματιών «στο Παρίσι και σε γειτονικές περιοχές», αναφέροντας επίσης ότι «εικόνες που είναι διαθέσιμες χάρη σε δημόσιες ή ιδιωτικές κάμερες (αυτοκινητόδρομοι, τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ.)» θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

«Μια μικρή ελπίδα»

Και επανέλαβε την επιθυμία της να «συλληφθούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό για να ανακτηθούν τα κοσμήματα πριν ενδεχομένως αφαιρεθούν οι πέτρες τους και λιώσουν τα μέταλλα».

Κατά την άποψή της, «η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης» «αυτής της οργανωμένης ληστείας» αφήνει «μια μικρή ελπίδα ότι οι δράστες δεν θα τολμήσουν να μετακινηθούν πάρα πολύ με τα κοσμήματα», τα οποία εκτιμώνται σε 88 εκατομμύρια ευρώ. «Θέλω να είμαι αισιόδοξη», καταλήγει η εισαγγελέας του Παρισιού.

Μουσείο Λούβρου Η τιάρα της Αυτοκράτειρας, Ευγενίας
Η τιάρα της Αυτοκράτειρας, Ευγενίας Πηγή: Μουσείο Λούβρου

Από την Κυριακή οι αρχές αναζητούν τέσσερις εγκληματίες που διέφυγαν με οκτώ από τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας, έπειτα από αυτή την εντυπωσιακή κλοπή που έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του πιο διάσημου μουσείου στον κόσμο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νόμος υπάρχει, έλεγχος όχι: 92% των 16χρονων βρίσκει εύκολα αλκοόλ

6 τροφές με περισσότερη βιταμίνη Α από ένα καρότο

Νέο application: Καταγγελίες για την ακρίβεια με ένα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό «όπλο»

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Οδηγός Tesla αποκαλύπτει πόσο του κοστίζει να ταξιδεύει κάθε 1.000 μίλια

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα άνδρα που μαζεύει φύλλα σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:40 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Προειδοποίηση των επιστημόνων: Ένα κάποτε «ακίνδυνο» είδος καρχαρία σκότωσε κολυμβητή – Η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση

Οι επιστήμονες εκδίδουν επείγουσα προειδοποίηση καθώς ένα κάποτε «ακίνδυνο» είδος καρχαρία σκό...
08:05 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Οι προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης – «Το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ισραήλ πως θα διέτρεχε τον κίνδυνο να χάσει την αμερικα...
04:25 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών», δήλωσε η Πρό...
03:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αλαμπάμα: Εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο για δολοφονία το 1993 λόγω χρέους ναρκωτικών

Ο Άντονι Μποϊντ, 54 ετών, εκτελέστηκε την Πέμπτη (23/10) στο Καταστατικό Ίδρυμα William C. Hol...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς