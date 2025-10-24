Τα 3 ζώδια που προσελκύουν τύχη – «Ανοίγει ο δρόμος για ανατροπές και ξεκαθαρίσματα»

24 Οκτωβρίου: 3 Ζώδια προσελκύουν καλοτυχία – “το κλειδί είναι η ανθεκτικότητα”. Φωτογραφία: Pexels
Φωτογραφία: Pexels

Στις 24 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν τύχη και ευημερία. Ο Ήλιος σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα φέρνει ένταση, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και τον δρόμο για αλλαγές και ξεκαθαρίσματα. Ξέρουμε πλέον ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε, και τώρα είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο.

Αλλάζουν τα πάντα για 4 ζώδια έως τις 5 Νοεμβρίου – «Ευνοούνται στα οικονομικά και τα ερωτικά τους»

Για τρία ζώδια, η Παρασκευή αυτή δείχνει ότι ήρθε η ώρα να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.  Η 24η Οκτωβρίου υπόσχεται απρόσμενες ανατροπές και θετικές εξελίξεις.  Το σύμπαν μας δείχνει ότι η μεταμόρφωση είναι το μονοπάτι προς τις απρόβλεπτες ανταμοιβές. Αυτό σημαίνει ότι, αν αναλάβουμε εμείς την πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της αλλαγής, θα ανταμειφθούμε με τύχη και ευημερία.

Την Παρασκευή, η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί. Τρία ζώδια συνειδητοποιούν ότι ήρθε η ώρα να πάρουν την γενναία απόφαση, και κάνοντάς το, προσελκύουν τύχη, πρόοδο και καλή τύχη στη ζωή τους.

Τα 4 ζώδια που ήδη επηρεάζονται από το χάος που προκαλεί ο ανάδρομος Ερμής – «Επικρατεί ένταση και ανυπομονησία»

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται με καλοτυχία

  • Καρκίνος,
  • Ζυγός,
  • Υδροχόος

Καρκίνος

Η διέλευση του Ήλιου σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα έρχεται στη ζωή σας και αλλάζει τα πράγματα με έναν τρόπο που νιώθετε τυχεροί και γεμάτοι εκπλήξεις. Είστε έτοιμοι να θυμηθείτε κάτι πολύ σημαντικό, γλυκοί Καρκίνοι, και αυτό είναι το γεγονός ότι είστε καταπληκτικοί. Ναι!

Στις 24 Οκτωβρίου, το σύμπαν ανταμείβει τη δύναμη και το όραμά σας, Καρκίνοι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ιδέα ότι επιτέλους νιώθετε τη δύναμή σας, και αυτό είναι καλό. Κατά τη διάρκεια αυτής της ηλιακής διέλευσης, ίσως λάβετε αναγνώριση για τη εξαιρετικές σας ικανότητες ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζεστε.

Αυτή είναι μια μέρα που αποδεικνύει ότι η υπομονή και η επιμονή σας έχουν αξία. Το να πιστεύετε στον εαυτό σας είναι πραγματικά η μαγεία που κρατάει όλα τα πράγματα στη ζωή σας ενωμένα.

Ζυγός

Την Παρασκευή, το τετράγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα σας δείχνει τους τομείς όπου πρέπει να αφήσετε τον έλεγχο, αγαπητοί Ζυγοί. Αν και αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο, είναι κάτι που ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε. Φυσικά, μόλις το καταφέρετε, ο κόσμος θα είναι στ’ αλήθεια δικό σας, όπως λένε.

Στις 24 Οκτωβρίου, μπορεί να εμφανιστούν απρόβλεπτη υποστήριξη ή ευκαιρίες, αναμορφώνοντας μια κατάσταση που κάποτε σας φαινόταν στάσιμη. Δεν σας αρέσει να νιώθετε μπλοκαρισμένοι, Ζυγοί. Είστε άνθρωποι που απολαμβάνετε την κίνηση και την πρόοδο, και την Παρασκευή, η τύχη είναι με το μέρος σας.

Το σύμπαν σας ανταμείβει τώρα για την προθυμία σας να εμπιστευτείτε τη ροή των πραγμάτων. Αυτή είναι μια στιγμή για να αγκαλιάσετε την αλλαγή αντί να αντιστέκεστε, και να ζήσετε στο παρόν αντί να μένετε στο παρελθόν. Η τύχη που θα έχετε την Παρασκευή προέρχεται απευθείας από την ικανότητά σας να προσαρμόζεστε, και είναι καλό που το αποδέχεστε.

Υδροχόος

Αυτή η ηλιακή διέλευση, το τετράγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα, λειτουργεί ως πρόκληση για εσάς, αγαπητοί Υδροχόοι, αλλά είναι μια πρόκληση που σίγουρα θέλετε οπωσδήποτε να αντιμετωπίσετε. Μια ξαφνική αλλαγή στην προοπτική σας αναλαμβάνει και σας δείχνει πώς να μετατρέψετε την ένταση σε πλεονέκτημα.

Στις 24 Οκτωβρίου, τολμάτε να πάρειτε ρίσκο σε μια ριζοσπαστική ευκαιρία που αλλάζει τις συνθήκες της ζωής σας προς το καλύτερο. Το σύμπαν συνεργάζεται μαζί σας, αρκεί να εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας.

Καλό να το ξέρετε! Ό,τι φαίνεται ξαφνικό, στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα δυνάμεων που δουλεύουν για καιρό και τώρα αποδίδουν αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς σας.

Και το υπέροχο είναι ότι, όσο απρόοπτα κι αν έρθουν τα γεγονότα, είστε έτοιμοι για αυτά ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η δύναμή σας, Υδροχόοι! Η ετοιμότητα.

