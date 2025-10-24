Ιαπωνία: Άνδρας που κράδαινε μαχαίρι συνελήφθη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιαπωνία
Αστυνομικοί στην Ιαπωνία - Φωτογραφία αρχείου

Ένας άνδρας που κράδαινε μαχαίρι συνελήφθη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο TBS news.

Ένας αστυνομικός των μονάδων αποκατάστασης της τάξης τραυματίστηκε, αναφέρει το ρεπορτάζ επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας.

Το κίνητρο πίσω από την επίθεση δεν έχει γίνει άμεσα γνωστό.

Η επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τόκιο.

Ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο και την νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιαπωνία από τις 27 ως τις 29 Οκτωβρίου, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο έχει κινητοποιήσει επιπλέον 18.000 αστυνομικούς για να ενισχύσουν την ασφάλεια στη διάρκεια της επίσκεψής του, μετέδωσε στις αρχές της εβδομάδα το Kyodo News.

Πηγή: ΑΠΕ

10:26 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

