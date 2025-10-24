Καρδίτσα: Συνελήφθη υπεύθυνος κτηνοτροφικής μονάδας – Βρέθηκαν νεκρά αιγοπρόβατα και ζώα με «ύποπτα» συμπτώματα ευλογιάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας, ένας άνδρας, ο οποίος είναι υπεύθυνος κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων, καθώς διαπιστώθηκε, κατόπιν ελέγχου κτηνιάτρου –επιδημιολόγου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, να διατηρεί ζώα με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της ευλογιάς.

Επιπλέον, σε εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νεκρών ζώων στοιβαγμένων, κατά παράβαση των μέτρων που ισχύουν.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι η παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και η παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου, καθώς και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας.

Η κτηνοτροφική μονάδα ανήκει σε γυναίκα που αναζητείται.

 

 

14:15 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

