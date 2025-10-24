Περιστέρι: Στη φυλακή ο 24χρονος για την δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 24χρονο, που κατηγορείται για την δολοφονία του 37χρονου τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 24χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι του 37χρονου, βουλγαρικής καταγωγής. Σε βάρος του 24χρονου, που παραδόθηκε στις αρχές την επομένη του εγκλήματος, είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 24χρονος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με τον 37χρονο και πως το επίμαχο βράδυ επεδίωξε να τον συναντήσει για να λύσουν τις διαφορές τους. Ωστόσο, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους που οδήγησε «στην κακιά στιγμή».

Το χρονικό

Η δολοφονία συνέβη περίπου στις ς 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10), στην οδό Λασσάνης, έξω από γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι. Ο 24χρονος φέρεται να πήγε στο μαγαζί όπου βρισκόταν ο Βούλγαρος και να του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν. Το θύμα αρνήθηκε, όμως λίγη ώρα αργότερα βγήκε, ακολούθησε καβγάς και ο 24χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο δράστης εργαζόταν ως «προστασία» στην ίδια περιοχή και ήταν στην ομάδα ασφαλείας άλλου νυχτερινού κέντρου της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Aρχές, πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από το θύμα της δολοφονίας και άλλα άτομα.

