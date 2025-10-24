Βουλή – Κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη: «Μην πάρεις πάλι αναβολή στο δικαστήριο» – «Τι να κάνουμε, ο δικηγόρος μου έχει πολλές υποθέσεις»

Νέο επεισόδιο έντασης είχαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και o Παύλος Πολάκης στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η ένταση άρχισε να κορυφώνεται όταν ο κ. Γεωργιάδης προκάλεσε τον κ. Πολάκη να μη ξαναζητήσει αναβολή στη δικαστική τους διαμάχη και να εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Διαβάστε τον διάλογο Γεωργιάδη – Πολάκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. Να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Παύλος Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει, θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε 1,5 μήνα. Δεν φοβάμαι.

Άδωνις Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Παύλος Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Άδωνις Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε…

Παύλος Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω.

Άδωνις Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται.

Λίγη ώρα αργότερα οι δύο άνδρες διασταύρωσαν ξανά τα ξίφη τους για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

Απαντώντας στην κυρία Τζούφη της Νέας Αριστεράς η οποία υποστήριξε ότι επί Γεωργιάδη εκτοξεύθηκαν οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ο Υπουργός Υγείας την κάλεσε να μη βλέπει τα απόλυτα ποσά αλλά το ποσοστό επί του ΑΕΠ λέγοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ υψηλότερο.

«Προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη; Ψήφισαν Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο κ. Πολάκης φώναξε ότι πλουσιότερος έγινε μόνο ο «Φραπές» και συνεχίστηκε ο διάλογος ως εξής:

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο «Φραπές» είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Παύλος Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «Φραπές». Του Αυγενάκη.

Άδωνις Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη.

(φωνές)

(φωνές) Άδωνις Γεωργιάδης: Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Παύλος Πολάκης: Πού τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Παύλος Πολάκης: Λες ψέματα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο. Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή.

Παύλος Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια.

Άδωνις Γεωργιάδης: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο.

Παύλος Πολάκης: Λες ψέματα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search.

Όπως μάλιστα δεσμεύθηκε από βήματος της Βουλής ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε τους σχετικούς πίνακες σε ανάρτησή του στο Χ.