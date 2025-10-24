Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε στο Εφετείο μητέρα που είχε καταδικαστεί για την «κακοποίηση» των παιδιών της – Ανακάλεσαν τις καταγγελίες τους

Enikos Newsroom

κοινωνία

δίκη δικαστήριο

Αθώα κρίθηκε στο Εφετείο μία μητέρα, η οποία είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για την δήθεν κακοποίηση των ανήλικων παιδιών της. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την πρωτόδικη απόφαση να ανατρέπεται, αφού τα παιδιά ανακάλεσαν τις καταγγελίες σε βάρος της μητέρας τους.

Η δικαστική περιπέτεια για την μητέρα ξεκίνησε το 2018, όταν τα δύο παιδιά της -αγόρι και κορίτσι- την κατήγγειλαν για σωματική βία και τιμωρίες που φέρεται να υφίσταντο μέχρι την εφηβική ηλικία τους. Ανάμεσα στις πράξεις που είχαν καταγγείλει τότε, ήταν χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, όπως επίσης «βασανιστήρια» για να τα τιμωρήσει. Τα παιδιά είχαν ισχυριστεί, επίσης, ότι εξαιτίας της συμπεριφοράς αυτής επηρεάστηκε η ψυχική τους υγεία. Για επιμέρους πράξεις κατήγγειλαν και τον σύντροφο της μητέρας τους.

Τα δύο παιδιά προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, όταν αποφάσισαν να φύγουν από το σπίτι και να εγκατασταθούν προσωρινά στη θεία τους. Πρωτόδικα η μητέρα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και 10 μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ ο σύντροφός της σε φυλάκιση 1 έτους.

Ωστόσο, όλα ανατράπηκαν στη δευτεροβάθμια δίκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γιος ανακάλεσε τις προηγούμενες καταγγελίες, ενώ η κόρη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο καθώς ζει στο εξωτερικό, αλλά, σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας, σε προγενέστερο χρονικό διάστημα είχε επικοινωνήσει με την μητέρα της, ζητώντας συγγνώμη για τα ψέματα που είπε.

Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την αθώωση τόσο της γυναίκας όσο και του συντρόφου της -πρόταση που έγινε δεκτή- επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τις εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών και ειδικών που είχαν υπό την επίβλεψή τους ή εξέτασαν κατά το παρελθόν τα παιδιά.

