Τραγωδία στη Βρετανία: 12χρονος πέθανε σε επικίνδυνη πρόκληση στο TikTok γνωστή ως «chroming» – Η έκκληση της μητέρας του

Ένας 12χρονος Βρετανός μαθητής έχασε τη ζωή του αφού συμμετείχε σε μια επικίνδυνη πρόκληση στο TikTok γνωστή ως «chroming».

Ο 12χρονος Όλιβερ Γκόρμαν βρήκε τον πρόωρο θάνατο αφού εισέπνευσε το δυνητικά θανατηφόρο αέριο από τα αποσμητικά. Η μητέρα του, Κλερ Γκίλεσπι, εξέδωσε μια έντονη προειδοποίηση για την τάση του TikTok – όπου τα παιδιά εισπνέουν αερολύματα για να βιώσουν ευφορία – που αναφέρεται ως «chroming» ή «huffing» ή «bagging».

Το δικαστήριο του Νότιου Μάντσεστερ σημείωσε ότι ο Όλιβερ είχε υποστεί λεκτικό εκφοβισμό σχετικά με την εμφάνισή του, αλλά ήταν επίσης ένα δυναμικό αγόρι με έναν ισχυρό κοινωνικό κύκλο.

Η μητέρα του, Κλερ, από το Χάιντ του Μάντσεστερ, αλλά τώρα κατοικεί στο Σρούσμπερι, εξέφρασε την επιθυμία της να ενημερώσει άλλους γονείς για διάφορα emoji, τα οποία προβλήθηκαν επίσης στο επιτυχημένο δράμα του Netflix, «Adolescence».

Συγκινημένη, ομολόγησε: «Δεν ξέρω αν ο Όλιβερ το έκανε αυτό για να ξεφύγει. Ως μητέρα, αυτό με πληγώνει. Κάθε Χριστούγεννα αστειευόμαστε διαρκώς ότι ποτέ δεν έχουμε τόσες πολλές σοκολάτες, αποσμητικά και σετ δώρων».

«Υπήρχαν σύμβολα στον λογαριασμό του Όλιβερ στο TikTok. Δεν τα είχα ξαναδεί, οπότε κοίταξα στην Google. Στη σειρά του Netflix “Adolescence” χρησιμοποιούσαν αυτά τα σύμβολα. Ο Όλιβερ ένιωσε πεσμένος και στράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πιστεύω ότι το έκανε για να πάρει τη ζωή του. Νομίζω ότι ήταν κάτι που πήγε τρομερά στραβά», αναφέρει η Mirror.

Τον Μάρτιο του 2024, ο Tommie-Lee Gracie Billington , ένα 11χρονο αγόρι, πέθανε στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού εισέπνευσε τοξικές χημικές ουσίες σε αερολύματα. Η γιαγιά του, Tina Burns, κατηγόρησε την τρέλα με το challenge στο TikTok για τον θάνατό του.

Τον Αύγουστο, ο 12χρονος Cesar Watson-King επέζησε από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια μιας πρόκλησης χρωμίωσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Αυστραλία, η 13χρονη Esra Hayes πέθανε πέρυσι αφού εισέπνευσε χημικές ουσίες από ένα δοχείο αποσμητικού αεροζόλ ενώ βρισκόταν στο σπίτι ενός φίλου.