Τραγωδία στη Βρετανία: 12χρονος πέθανε σε επικίνδυνη πρόκληση στο TikTok γνωστή ως «chroming» – Η έκκληση της μητέρας του

Enikos Newsroom

διεθνή

TikTok
Φωτογραφία: Unsplash

Ένας 12χρονος Βρετανός μαθητής έχασε τη ζωή του αφού συμμετείχε σε μια επικίνδυνη πρόκληση στο TikTok γνωστή ως «chroming».

Ο 12χρονος Όλιβερ Γκόρμαν βρήκε τον πρόωρο θάνατο αφού εισέπνευσε το δυνητικά θανατηφόρο αέριο από τα αποσμητικά. Η μητέρα του, Κλερ Γκίλεσπι, εξέδωσε μια έντονη προειδοποίηση για την τάση του TikTok – όπου τα παιδιά εισπνέουν αερολύματα για να βιώσουν ευφορία – που αναφέρεται ως «chroming» ή «huffing» ή «bagging».

Το δικαστήριο του Νότιου Μάντσεστερ σημείωσε ότι ο Όλιβερ είχε υποστεί λεκτικό εκφοβισμό σχετικά με την εμφάνισή του, αλλά ήταν επίσης ένα δυναμικό αγόρι με έναν ισχυρό κοινωνικό κύκλο.

Η μητέρα του, Κλερ, από το Χάιντ του Μάντσεστερ, αλλά τώρα κατοικεί στο Σρούσμπερι, εξέφρασε την επιθυμία της να ενημερώσει άλλους γονείς για διάφορα emoji, τα οποία προβλήθηκαν επίσης στο επιτυχημένο δράμα του Netflix, «Adolescence».

Συγκινημένη, ομολόγησε: «Δεν ξέρω αν ο Όλιβερ το έκανε αυτό για να ξεφύγει. Ως μητέρα, αυτό με πληγώνει. Κάθε Χριστούγεννα αστειευόμαστε διαρκώς ότι ποτέ δεν έχουμε τόσες πολλές σοκολάτες, αποσμητικά και σετ δώρων».

«Υπήρχαν σύμβολα στον λογαριασμό του Όλιβερ στο TikTok. Δεν τα είχα ξαναδεί, οπότε κοίταξα στην Google. Στη σειρά του Netflix “Adolescence” χρησιμοποιούσαν αυτά τα σύμβολα. Ο Όλιβερ ένιωσε πεσμένος και στράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πιστεύω ότι το έκανε για να πάρει τη ζωή του. Νομίζω ότι ήταν κάτι που πήγε τρομερά στραβά», αναφέρει η Mirror.

Ο 13χρονος Όλιβερ σε παλαιότερη φωτογραφία

Τον Μάρτιο του 2024, ο Tommie-Lee Gracie Billington , ένα 11χρονο αγόρι, πέθανε στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού εισέπνευσε τοξικές χημικές ουσίες σε αερολύματα. Η γιαγιά του, Tina Burns, κατηγόρησε την τρέλα με το challenge στο TikTok για τον θάνατό του.

Τον Αύγουστο, ο 12χρονος Cesar Watson-King επέζησε από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια μιας πρόκλησης χρωμίωσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Αυστραλία, η 13χρονη Esra Hayes πέθανε πέρυσι αφού εισέπνευσε χημικές ουσίες από ένα δοχείο αποσμητικού αεροζόλ ενώ βρισκόταν στο σπίτι ενός φίλου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυστηρή σύσταση του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους για τις παράνομες χρεώσεις

Παιδίατροι αποκαλύπτουν τις τροφές που δεν θα έδιναν ποτέ στα παιδιά τους

Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν για να τα γλιτώσουν

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν από σήμερα τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς

SPEAR-1: Αυτός ο εγκέφαλος ρομπότ ανοιχτού κώδικα σκέφτεται σε 3D –

Τεστ προσωπικότητας: Αποκαλύπτοντας την κοσμική σας ταυτότητα – Είστε μετεωρίτης, φεγγάρι ή πλανήτης;
περισσότερα
15:47 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ρούμπιο: Δεν υπάρχει plan B για τη Γάζα – Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε από το Κιριάτ Γκατ του νοτίου Ισραήλ ότι ...
15:11 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Βρετανία: Σύνοδος του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία στο Λονδίνο

Οι ηγέτες του «Συνασπισμού των Προθύμων» συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο, με στόχο...
10:26 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Έρευνα για «κατασκοπεία» σε βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου

Έρευνα για «κατασκοπεία» εναντίον του Εκρέμ Ιμάμογλου ξεκίνησαν Τούρκοι εισαγγελείς. Η Γενική ...
09:40 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Προειδοποίηση των επιστημόνων: Ένα κάποτε «ακίνδυνο» είδος καρχαρία σκότωσε κολυμβητή – Η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση

Οι επιστήμονες εκδίδουν επείγουσα προειδοποίηση καθώς ένα κάποτε «ακίνδυνο» είδος καρχαρία σκό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς