Νέος γύρος στην κόντρα Μακρή – Μπέου – Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη η βουλευτής

Enikos Newsroom

πολιτική

Μπέος Μακρή

Μήνυση προτίθεται να υποβάλει η Ζέττα Μακρή κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, μετά τις συκοφαντικές –όπως τις χαρακτήρισε– αναφορές του για εμπλοκή της σε αποζημιώσεις από τον Daniel και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής Μαγνησίας δήλωσε ότι τα ψευδή στοιχεία θα αποδειχθούν στη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Βόλου και η βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ. οδηγήθηκαν σε νέα δημόσια αντιπαράθεση με αφορμή τις αναφορές του κ. Μπέου στο ζήτημα πιθανής επιδότησης της βουλευτού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  «Πήρες επιδότηση; Ναι ή όχι;» ρώτησε για ακόμη μία φορά ο δήμαρχος, σχολιάζοντας πως η κ. Μακρή «πέταξε την μπάλα στην εξέδρα» στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη χωρίς να απαντήσει ευθέως.

Ο κ. Μπέος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του TRT, τόνισε ότι δεν κατηγορεί τη βουλευτή για παρανομία, αλλά θέτει «ηθικό ζήτημα», υποστηρίζοντας πως οι επιδοτήσεις πρέπει να δίνονται «σε όσους μοχθούν στα χωράφια και όχι σε γαιοκτήμονες με εκατομμύρια». Παράλληλα, την κατηγόρησε ότι συγκαταλέγεται στους πρώτους που έλαβαν κρατική αρωγή μετά τις πλημμύρες Daniel και Elias, όταν «χιλιάδες πολίτες ακόμη περιμένουν αποζημιώσεις».

Η κ. Μακρή, με ανακοίνωσή της, δήλωσε ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας τα λεγόμενα του δημάρχου ψευδή και συκοφαντικά. «Τα όσα ψευδή, συκοφαντικά, ανυπόστατα, θολά και «εξυπνακίστικα» ξεστόμισε, δημόσια, σε τηλεοπτική εκπομπή ο Μπέος, θα κληθεί ο ίδιος και οι πληροφοριοδότες του να τα υποστηρίξουν και να τα αποδείξουν στις αίθουσες των δικαστηρίων» ανέφερε. Η βουλευτής μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Ένα κάλεσε τον συνάδελφό της Χρήστο Τριαντόπουλο να απαντήσει εάν έλαβε κατά προτεραιότητα και παράνομα αποζημίωση από την Κρατική Αρωγή, δηλαδή αν λειτουργούσαν παράτυπα οι υπηρεσίες τις οποίες επέβλεπε ο κ. Τριαντόπουλος ως αρμόδιος υφυπουργός.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπέος ανταπάντησε επιμένοντας στο ερώτημά του, υποστηρίζοντας πως η άρνηση της βουλευτού να απαντήσει «αποτελεί παραδοχή και προφάσεις εν αμαρτίαις».

Η κ. Μακρή, σε ανάρτησή της το μεσημέρι της Παρασκευής, τόνισε ότι η περιουσιακή της κατάσταση αποδεικνύεται από τις δηλώσεις πόθεν έσχες που υποβάλλει από το 2000 έως σήμερα. Στις δηλώσεις αυτές εμφανίζονται τα εισοδήματά μου, το ύψος τους, οι πηγές προέλευσής τους αλλά και η τυχόν διαφοροποίηση ανά έτος. Να διευκρινίσω ότι εγώ δεν ξεχνώ να δηλώνω τα έσοδά μου!
Οι δηλώσεις μου, όλες, αφού ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, είναι αναρτημένες και δημοσιευμένες στον επίσημο ιστότοπο της Βουλής μέχρι και τη χρήση 2023, καθώς για τις επόμενες δεν έχει παρέλθει για τους υπόχρεους η προθεσμία κατάθεσης και, συνεπώς, δεν έχει γίνει και ο απαιτούμενος έλεγχος», σημειώνει.

Πηγή: ΕΡΤ/ gegonota.news / taxydromos

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παιδίατροι αποκαλύπτουν τις τροφές που δεν θα έδιναν ποτέ στα παιδιά τους

Φυσικοθεραπεία: Επένδυση στην Υγεία και όχι δαπάνη-Αποτελέσματα μελέτης

Πόθεν Έσχες: Παράταση για την υποβολή δηλώσεων ζητεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Νέοι Τειρεσίες για τους πολίτες: Στα… Μητρώα ποιοι και πόσα χρωστούν – Πότε θα κάνουν πρεμιέρα

Τεστ προσωπικότητας: Αποκαλύπτοντας την κοσμική σας ταυτότητα – Είστε μετεωρίτης, φεγγάρι ή πλανήτης;

Τι σημαίνει η φράση «ο μη γένοιτο» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:23 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη: «Μην πάρεις πάλι αναβολή στο δικαστήριο» – «Τι να κάνουμε, ο δικηγόρος μου έχει πολλές υποθέσεις»

Νέο επεισόδιο έντασης είχαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και o Παύλος Πολάκης στη Βουλή κατά τη συνεδρί...
12:57 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά στον Χάρη Δούκα: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι ...
12:52 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης για Ελεονώρα Ζουγανέλη: «Στα 14 δεν μπορείς να οδηγήσεις νόμιμα μηχανάκι στην Ελλάδα»

Απάντηση στον Νίκο Συρίγο για την Ελεονώρα Ζουγανέλη και το κράνος που δεν φόρεσε στη μηχανή α...
10:17 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Πρόβα τζενεράλε» για την εφαρμογή της τροπολογίας η φοιτητική πορεία στο Σύνταγμα – Και τώρα τα «βλέμματα» στις παρελάσεις

Η φοιτητική πορεία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στην πλατεία Συντάγματος ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς