Νέος γύρος στην κόντρα Μακρή – Μπέου – Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη η βουλευτής

Μήνυση προτίθεται να υποβάλει η Ζέττα Μακρή κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, μετά τις συκοφαντικές –όπως τις χαρακτήρισε– αναφορές του για εμπλοκή της σε αποζημιώσεις από τον Daniel και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής Μαγνησίας δήλωσε ότι τα ψευδή στοιχεία θα αποδειχθούν στη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Βόλου και η βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ. οδηγήθηκαν σε νέα δημόσια αντιπαράθεση με αφορμή τις αναφορές του κ. Μπέου στο ζήτημα πιθανής επιδότησης της βουλευτού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Πήρες επιδότηση; Ναι ή όχι;» ρώτησε για ακόμη μία φορά ο δήμαρχος, σχολιάζοντας πως η κ. Μακρή «πέταξε την μπάλα στην εξέδρα» στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη χωρίς να απαντήσει ευθέως.

Ο κ. Μπέος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του TRT, τόνισε ότι δεν κατηγορεί τη βουλευτή για παρανομία, αλλά θέτει «ηθικό ζήτημα», υποστηρίζοντας πως οι επιδοτήσεις πρέπει να δίνονται «σε όσους μοχθούν στα χωράφια και όχι σε γαιοκτήμονες με εκατομμύρια». Παράλληλα, την κατηγόρησε ότι συγκαταλέγεται στους πρώτους που έλαβαν κρατική αρωγή μετά τις πλημμύρες Daniel και Elias, όταν «χιλιάδες πολίτες ακόμη περιμένουν αποζημιώσεις».

Η κ. Μακρή, με ανακοίνωσή της, δήλωσε ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας τα λεγόμενα του δημάρχου ψευδή και συκοφαντικά. «Τα όσα ψευδή, συκοφαντικά, ανυπόστατα, θολά και «εξυπνακίστικα» ξεστόμισε, δημόσια, σε τηλεοπτική εκπομπή ο Μπέος, θα κληθεί ο ίδιος και οι πληροφοριοδότες του να τα υποστηρίξουν και να τα αποδείξουν στις αίθουσες των δικαστηρίων» ανέφερε. Η βουλευτής μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Ένα κάλεσε τον συνάδελφό της Χρήστο Τριαντόπουλο να απαντήσει εάν έλαβε κατά προτεραιότητα και παράνομα αποζημίωση από την Κρατική Αρωγή, δηλαδή αν λειτουργούσαν παράτυπα οι υπηρεσίες τις οποίες επέβλεπε ο κ. Τριαντόπουλος ως αρμόδιος υφυπουργός.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπέος ανταπάντησε επιμένοντας στο ερώτημά του, υποστηρίζοντας πως η άρνηση της βουλευτού να απαντήσει «αποτελεί παραδοχή και προφάσεις εν αμαρτίαις».

Η κ. Μακρή, σε ανάρτησή της το μεσημέρι της Παρασκευής, τόνισε ότι η περιουσιακή της κατάσταση αποδεικνύεται από τις δηλώσεις πόθεν έσχες που υποβάλλει από το 2000 έως σήμερα. Στις δηλώσεις αυτές εμφανίζονται τα εισοδήματά μου, το ύψος τους, οι πηγές προέλευσής τους αλλά και η τυχόν διαφοροποίηση ανά έτος. Να διευκρινίσω ότι εγώ δεν ξεχνώ να δηλώνω τα έσοδά μου!

Οι δηλώσεις μου, όλες, αφού ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, είναι αναρτημένες και δημοσιευμένες στον επίσημο ιστότοπο της Βουλής μέχρι και τη χρήση 2023, καθώς για τις επόμενες δεν έχει παρέλθει για τους υπόχρεους η προθεσμία κατάθεσης και, συνεπώς, δεν έχει γίνει και ο απαιτούμενος έλεγχος», σημειώνει.

Πηγή: ΕΡΤ/ gegonota.news / taxydromos