Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη – Κυβερνητικές πηγές για Δούκα: «Μέσα σε λίγες ώρες αναίρεσε τον εαυτό του»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Με αφορμή τη νέα δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων, κυβερνητικά στελέχη τόνισαν πως «μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του».

«Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για «καλή τύχη», την οποία, όπως τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ενώ στη συνέχεια σχολιάζουν πως «σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία».

«Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό» καταλήγουν τα κυβερνητικά στελέχη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυστηρή σύσταση του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους για τις παράνομες χρεώσεις

Παιδίατροι αποκαλύπτουν τις τροφές που δεν θα έδιναν ποτέ στα παιδιά τους

Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν για να τα γλιτώσουν

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν από σήμερα τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς

SPEAR-1: Αυτός ο εγκέφαλος ρομπότ ανοιχτού κώδικα σκέφτεται σε 3D –

Τεστ προσωπικότητας: Αποκαλύπτοντας την κοσμική σας ταυτότητα – Είστε μετεωρίτης, φεγγάρι ή πλανήτης;
περισσότερα
15:30 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Χαρίτσης: Απαράδεκτη η χθεσινή επίθεση ΜΑΤ με χημικά και δακρυγόνα εναντίον μαθητών που διαμαρτύρονταν για τα αυτονόητα

Την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές δημοτικού που διαμαρτύροντ...
15:12 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Δένδια και Δούκα – «Να ξεμπλέξει τις σκέψεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων» λένε κυβερνητικές πηγές

Αντιπαράθεση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής ...
14:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυγενάκης: «Καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου μετά τις καταθέσεις Τυχεροπούλου και Σημανδράκου»

Για «ανύπαρκτη ‘πίεση’» που «έγινε τελικά «απλή πληροφόρηση» κάνει λόγο σε ανακοίν...
14:30 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει τον «μουτζούρη» που του έριξαν

Κριτική στην κυβέρνηση για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη άσκησε ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς