Αττική: Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα – 7 συλλήψεις, πάνω από 180.000 ευρώ η λεία

Κύκλωμα που έκλεβε αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής, πλαστογραφούσε τα στοιχεία κυκλοφορίας τους και στη συνέχεια τα διέθετε ξανά στην κυκλοφορία… με το αζημίωτο, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Σε επιχείρηση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, συνελήφθησαν το πρωί της 18ης Οκτωβρίου επτά μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις κλοπών. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη του κυκλώματος υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αποδομήθηκε στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές οχημάτων, τα οποία διέθεταν εκ νέου σε κυκλοφορία έχοντας πρώτα πλαστογραφήσει και παραποιήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 18-10-2025 -7- μέλη της εγκληματικής ομάδας ηλικίας 25, 28, 31, 40, 43, 45 και 49 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα -1- άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, κατηγορούμενοι άπαντες για τετελεσμένες κλοπές και πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Οκτώβριο του έτους 2023 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση κλοπών οχημάτων, την μεταπώλησή τους και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα-στόχους, τα αφαιρούσαν και αφού προχωρούσαν στην αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους και την πλαστογράφηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους,  στη συνέχεια τα διέθεταν εκ νέου στην κυκλοφορία.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός πως ένας εκ των συλληφθέντων είχε προβεί σε ψευδή δήλωση κλοπής του οχήματός του.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -8.845- ευρώ, καθώς και -2- κλαπέντα οχήματα.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, έχουν εξιχνιαστεί -7- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων από Κερατέα, Πειραιά, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Μαγούλα, Άνω Λιόσια και Ίλιον, ενώ η προανακριτική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την εξιχνίαση και περαιτέρω περιπτώσεων κλοπών.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά το χρηματικό ποσό των -180.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες:

