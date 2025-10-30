Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Γιάννης Καβαρατζής

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 85 ετών ο πρώην βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Καβαρατζής.

Ο Γιάννης Καβαρατζής γεννήθηκε στη Λευκίμη Σουφλίου το 1940. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε το επάγγελμά του με συνέπεια τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στην Κομοτηνή. Παράλληλα, υπήρξε ενεργός στα κοινά, με έντονη παρουσία στον χώρο της υγείας και της τοπικής ανάπτυξης.

Εκλέχθηκε βουλευτής Έβρου με τη Νέα Δημοκρατία συνολικά έξι φορές, αρχικά το 1974, όμως σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις η εκλογή του ακυρώθηκε λόγω ενστάσεων σχετικών με κωλύματα εκλογιμότητας, καθώς είχε υπηρετήσει σε διοικητικές θέσεις σε νοσοκομεία και στο ΙΚΑ.

Άνθρωπος μετριοπαθής και προσιτός, ο Γιάννης Καβαρατζής υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και ήθος, αφήνοντας πίσω του σημαντικό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του Έβρου.

Σύμφωνα με το evros24.gr, η εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Καβαρατζή θα τελεστεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο χωριό του στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στη Λευκίμμη ώρα 12:00. Επιθυμία της οικογένειάς του αντί στεφάνων κλπ να διατεθούν αντίστοιχα στα συσσίτια των Ιερών Μητροπόλεων Αλεξανδρουπόλεως και Διδυμοτειχου αντίστοιχα.

Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Κελέτσης, τον Γιάννη Καβαρατζή. «Καλό ταξίδι κυρ Γιάννη… Σ’ ευχαριστούμε για το ήθος και την ευπρέπεια στην πολιτική που μας δίδαξες! Ήσουν παράδειγμα σεμνότητας, προσφοράς και συνέπειας. Ο δημόσιος βίος σου τίμησε τον Έβρο και τους ανθρώπους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Θρακιώτικης γης που θα σε σκεπάσει» έγραψε ο κ. Κελέτση.

