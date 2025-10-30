Ρωσία: Πώς ο διοικητές του στρατού τιμωρούν μέχρι θανάτου όσους αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Εκτελέσεις, βασανιστήρια, και αναγκαστικές μονομαχίες

Οι διοικητές μονάδων στην Ρωσία και στο ουκρανικό μέτωπο, εκτελούν, βασανίζουν και στέλνουν στο θάνατο στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που αποκαλύπτει μια εκστρατεία τρόμου εντός του στρατού του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Verstka βρήκε αποδείξεις ότι οι άνδρες που δεν υπακούουν στις διαταγές εκτελούνται, βασανίζονται ή αναγκάζονται να συμμετάσχουν σε αποστολές αυτοκτονίας, καθώς οι διοικητές καταφεύγουν σε ακραία μέτρα για να εξαλείψουν τη διαφωνία και να εμποδίσουν την υποχώρηση των στρατευμάτων από το μέτωπο, όπως γράφει η Daily Mail.

Η έρευνα αποκάλυψε αναφορές για μονάδες που σταθμεύουν πίσω από τις ρωσικές γραμμές για να εμποδίσουν τις υποχωρήσεις, με τους Ρώσους στρατιώτες να εκτελούνται από τη δική τους πλευρά αν προσπαθήσουν να διαφύγουν, από την πρώτη γραμμή.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι διοικητές είχαν ορίσει «εκτελεστές» για να ανοίξουν πυρ εναντίον όσων αρνούνται να πολεμήσουν, πετώντας αργότερα τα πτώματά τους σε ρηχούς τάφους ή ποτάμια και καταχωρώντας τους ως νεκρούς σε μάχη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αξιωματικοί φέρεται να χρησιμοποίησαν drones και εκρηκτικά για να «τελειώσουν» τραυματίες ή στρατιώτες που υποχωρούσαν, διατάζοντας μάλιστα τους χειριστές των drones να ρίξουν χειροβομβίδες στους συντρόφους τους, προκειμένου να συγκαλύψουν τις δολοφονίες με τρόπο τέτοιο ώστε να φαίνονται σαν επιθέσεις που έγιναν στο πεδίο της μάχης.

Άλλοι που δεν υπάκουσαν στις διαταγές ρίχτηκαν σε λάκκους καλυμμένους με μεταλλικά πλέγματα, τους έλουσαν με νερό και τους χτυπούσαν για ώρες ή μέρες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έδωσαν μάρτυρες στους ανακριτές, ορισμένοι αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν σε μονομαχίες «τύπου μονομάχων» μέχρι θανάτου. Οι μονομαχίες αυτές μερικές φορές βιντεοσκοπούνταν και κυκλοφορούσαν ως προειδοποίηση, στα ρωσικά στρατεύματα.

Η μονομαχία

Μια τέτοια περίπτωση εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από ουκρανικές ομάδες που παρακολουθούν τις ρωσικές δυνάμεις. Το βίντεο δείχνει δύο άνδρες χωρίς πουκάμισα σε ένα λάκκο, ενώ μια φωνή εκτός κάμερας λέει: «Ο διοικητής Κάμα είπε ουσιαστικά ότι όποιος σκοτώσει τον άλλο με ξυλοδαρμό θα βγει από το λάκκο».

Οι άνδρες αρχίζουν να μαλώνουν, ενώ η φωνή συνεχίζει να τους προτρέπει: «Τελειώστε τον επιτέλους, τι περιμένετε;», μέχρι που ο ένας καταρρέει ακίνητος στο έδαφος.

Η Verstka δήλωσε ότι έχει επαληθεύσει τουλάχιστον 150 τέτοιους θανάτους και έχει εντοπίσει 101 στρατιώτες που κατηγορούνται για δολοφονία, βασανιστήρια ή θανατηφόρα τιμωρία συναδέλφων τους, αν και ο πραγματικός αριθμός θεωρείται ότι είναι πολύ υψηλότερος.

Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι οι διοικητές έκαναν επίσης οικονομική εκβίαση, απαιτώντας από τους στρατιώτες να πληρώνουν για να αποφύγουν αποστολές αυτοκτονίας. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν ή αρνήθηκαν, «μηδενίζονταν» – όπως λέγεται στην αργκό του στρατού για την εξόντωση – και στη συνέχεια στέλνονταν σε επικίνδυνες επιθέσεις όπου αναμενόταν να πεθάνουν.

Διαψεύδει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες για ανυπακοή μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων, επιμένοντας ότι τέτοια προβλήματα είναι «διαδεδομένα» στον ουκρανικό στρατό.

Ωστόσο, η έκθεση του Verstka φαίνεται να είναι η πιο ολοκληρωμένη μέχρι στιγμής απόδειξη της συστηματικής βίας εντός των ρωσικών στρατευμάτων, καθώς τεκμηριώνει εκτελέσεις, βασανιστήρια και σκόπιμες δολοφονίες στρατιωτών που αρνούνται να υπακούσουν στις διαταγές.