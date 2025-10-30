Νέα Κίος: «Η Νάντια δεν γυρίζει πίσω, είχε όνειρα και τα άφησε ανεκπλήρωτα» – Συγκλονίζει ο σύζυγος της 39χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο

«Ήταν χαμογελαστός και ευχάριστος άνθρωπος. Με στενοχωρεί γιατί είχε όνειρα και τα άφησε ανεκπλήρωτα» ανέφερε ο σύζυγος της Νάντιας Κυριάκου που σκοτώθηκε στο τροχαίο-σοκ στη Νέα Κίο τον Οκτώβριο του 2024.

Ο σύζυγος της 37χρονης, που έμεινε μόνος με 2 ανήλικα παιδιά, αναφέρθηκε στις βαριές ποινές που επιβλήθηκαν στον οδηγό και τον συνοδηγό του αυτοκινήτου που προκάλεσε το δυστύχημα, τονίζοντας πως μπορεί να οδηγούνται στη φυλακή οι υπαίτιοι, αλλά η γυναίκα του δεν γυρίζει πίσω. «Όταν χάνεις τον άνθρωπό σου, όσα χρόνια και να φάει ο άλλος, θα βγει κάποια στιγμή έξω και θα συνεχίσει τη ζωή του» είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου καταδίκασε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου σε κάθειρξη 18 και 15 ετών αντίστοιχα, χωρίς αναστολή, τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο της 37χρονης Νάντιας. Ο συνοδηγός καταδικάστηκε ως άμεσος συνεργός στο αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με συνέπεια το θάνατο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η ελληνική δικαιοσύνη επιβάλλει ποινή κάθειρξης 15 ετών σε συνοδηγό τροχαίου δυστυχήματος.

«Πήγαμε σε ψυχολόγο για τα παιδιά μας»

«Από την πλευρά της υπεράσπισης της κατηγορίας, ο ένας ο συνήγορος μας είπε, ότι έπεσε η σύζυγός μου πάνω στους Ρομά και ότι θα μπορούσε να τους έχει αποφύγει, θα μπορούσε να είχε φρενάρει. Όταν πήγαινε με 180 και σε 2 δευτερόλεπτα είχε εμφανιστεί από το πουθενά τι να προλάβει να αποφύγει; Και το τελευταίο που μας είπε, εκεί που εξοργιστήκαμε όλοι, είναι ότι αν δεν υπήρχε το αμάξι της θανούσης στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα υπήρχε κίνδυνος να σκοτωθούν οι κατηγορούμενοι» ανέφερε ο σύζυγος της 37χρονης μιλώντας στον MEGA.

«Δικαίωση δεν θα υπάρξει ποτέ, η ποινή για κάποιους μπορεί να είναι αυστηρή, για εμάς, όποια και αν ήταν η ποινή, δεν απαλύνει τον πόνο μας. Τώρα ξεκινάμε, έχουμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Αυτοί θέλουν να πάνε στο εφετείο τώρα, γιατί ισχυρίζονται για τον συνοδηγό, ότι δεν είχε υπαιτιότητα. Υπαιτιότητα είχε, γιατί το αμάξι ήταν δικό του. Υπάρχει οργή, υπάρχει θυμός, αλλά είναι και οι νόμοι τέτοιοι που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Η ποινή κατά τα λεγόμενα των γύρω, σύμφωνα με τα όσα λένε, είναι αυστηρή. Για εμάς είναι χαμηλή, ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω όσα χρόνια και να έτρωγαν. Μακάρι να μην έτρωγαν μια μέρα και να ήταν πίσω ο άνθρωπος μας» συνέχισε.

Και τόνισε: «Προκάλεσαν ένα θανατηφόρο, έτρεχαν σε μια επαρχιακή οδό που το όριο είναι 50. Έτρεχαν με 180, αυτοί ισχυρίζονται χίλια δύο. Καλά που υπήρχαν τα βίντεο, υπήρχαν μαρτυρίες και μπορέσαμε να τα αντικρούσουμε όλα αυτά. Άλλοι λένε ότι ο χρόνος απαλύνει τον πόνο, για εμάς ο χρόνος χειροτερεύει την κατάσταση, κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο δύσκολα, μας πονάει και πιο πολύ, δυστυχώς. Εννιά είναι ο γιος και έντεκα είναι η κόρη. Τρέχουμε από την πρώτη στιγμή σε ψυχολόγους, δεν έχουμε σταματήσει και δεν θα σταματήσουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι απώλεια μάνας, που τα κυοφόρησε, τα γέννησε, τα μεγάλωνε».

«Συμβουλευτήκαμε ψυχολόγο. Το είπαμε από την πρώτη ημέρα στα παιδιά και έπειτα από μία εβδομάδα ξεκινήσαμε συνεδρίες. Ο πρώτος χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ειδικά ο μικρός μου γιος, που ήταν πιο δεμένος με τη μητέρα του, είχε άρνηση, είχε επιθετικότητα, είχε τάσεις φυγής από το σχολείο, είχε πολλά θέματα. Τώρα είμαστε καλύτερα. Για κάποιους ο χρόνος απαλύνει τον πόνο, για μας δυσκολεύει την κατάσταση. Κάθε μέρα πονάμε και πιο πολύ εμείς» αποκάλυψε ακόμη.

Στο Εφετείο ο οδηγός και ο συνοδηγός

Ο οδηγός και ο συνοδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου τονίζουν πως θα πάνε στο Eφετείο, καθώς θεωρούν πως αδικήθηκαν.

«Αυτό που έχω να επισημάνω για τη χθεσινή απόφαση είναι ο ακραίος τιμωρητικός χαρακτήρας της, που αποτυπώθηκε σε μία ποινή εξαιρετικά αυστηρή, που σημαίνει για εμένα και την ερμηνεύω ως μήνυμα προς την κοινωνία. Ήδη την έχω προσβάλει με έφεση», είπε ο Παναγιώτης Κορατζόπουλος, δικηγόρος του οδηγού του αυτοκινήτου προκάλεσε το δυστύχημα.