Βρετανία: Ο πρωθυπουργός μελετά νέες πληροφορίες για το «λάθος» της υπουργού Οικονομικών με την ενοικίαση του πατρικού της – «Εξακολουθεί να της έχει πλήρη εμπιστοσύνη»

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός μελετά νέες πληροφορίες για το «λάθος» της υπουργού Οικονομικών με την ενοικίαση του πατρικού της – «Εξακολουθεί να της έχει πλήρη εμπιστοσύνη»

Η υπουργός Οικονομικών στην Βρετανία, Ρέιτσελ Ριβς, βρέθηκε σε νέα δύσκολη θέση, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο σύμβουλος δεοντολογίας του πρωθυπουργού εξέταζε «νέες πληροφορίες» σχετικά με την υπόθεση της «παράνομης μίσθωσης» του πατρικού της.

Αυτό συνέβη εν μέσω ισχυρισμών ότι η υπουργός Οικονομικών θα μπορούσε να αναγκαστεί να επιστρέψει δεκάδες χιλιάδες λίρες στους ενοικιαστές, αφού νοίκιασε το οικογενειακό της σπίτι, χωρίς άδεια μίσθωσης.

Ένας εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε: «Μετά από έλεγχο των email που έστειλε και έλαβε ο σύζυγος της καγκελαρίου των οικονομικών, ήρθαν στο φως νέες πληροφορίες.
Αυτές έχουν πλέον διαβιβαστεί στον πρωθυπουργό και στον ανεξάρτητο σύμβουλό του. Δεν θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε περαιτέρω σχόλια».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο ανεξάρτητος σύμβουλός του σε θέματα δεοντολογίας εξετάζουν τις νέες πληροφορίες που έλαβαν σχετικά με το συμφωνητικό ενοικίασης του σπιτιού της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην υπουργό.

Ο εκπρόσωπος είπε σε δημοσιογράφους ότι «προέκυψαν νέες πληροφορίες» αφού ελέγχθηκαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε και έστειλε ο σύζυγος της Ριβς, λίγες ώρες αφότου εκείνη ζήτησε γραπτώς συγγνώμη από τον Στάρμερ για το «ακούσιο σφάλμα» της, δηλαδή ότι δεν αιτήθηκε ειδική άδεια για να νοικιάσει το σπίτι της στο Λονδίνο.

«Πλέον έχουν περάσει (σ.σ. οι πληροφορίες) στον πρωθυπουργό και τον ανεξάρτητο σύμβουλό του. Θα ήταν ανάρμοστο να το σχολιάσω περαιτέρω», είπε ο εκπρόσωπος.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο Στάρμερ εμπιστεύεται πλήρως την υπουργό Οικονομικών. Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι ο προϋπολογισμός θα παρουσιαστεί στις 26 Νοεμβρίου και έγνεψε καταφατικά όταν ρωτήθηκε αν θα τον παρουσιάσει η Ριβς.

Νωρίτερα ο Στάρμερ υποστήριξε ότι, με βάση τον κώδικα δεοντολογίας των υπουργών, μια συγγνώμη αρκούσε για να λυθεί το ζήτημα, απορρίπτοντας τις προτροπές για διεξαγωγή έρευνας σε βάρος της Ριβς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Απάτη με το λογότυπο του Δήμου Αθηναίων – «Μην καταχωρείτε προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία σε μη επίσημες ιστοσελίδες»

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Μήνυμα σε μπουκάλι από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε σε παραλία έπειτα από 109 χρόνια – Τι έγραφε

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το 409 στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:23 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βασιλιάς Κάρολος: Κήρυξε έκπτωτο από τους βασιλικούς τίτλους τον αδελφό του Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν- Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

Ο Άντριου δεν θα είναι πλέον πρίγκιπας και θα εγκαταλείψει το Royal Lodge, την βασιλική έπαυλη...
21:05 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Πώς ο διοικητές του στρατού τιμωρούν μέχρι θανάτου όσους αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Εκτελέσεις, βασανιστήρια, και αναγκαστικές μονομαχίες

Οι διοικητές μονάδων στην Ρωσία και στο ουκρανικό μέτωπο, εκτελούν, βασανίζουν και στέλνουν στ...
20:43 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Οικογένεια ομήρου τον κήδευσε για τρίτη φορά – «Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να σταθεί τρεις φορές μπροστά στον ανοιχτό τάφο του γιου της»

Με οδύνη, ανάμικτη με οργή, η οικογένεια του Όφιρ Τζαρφάτι κήδευσε για τρίτη φορά σήμερα στο Ι...
19:46 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κομισιόν: «Η Ρωσία αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» – Τι είπε για την Συνθήκη περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων

«Έχουμε δει τις ανακοινώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν για...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς