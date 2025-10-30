Παναθηναϊκός: Στο «στόχαστρο» των Πράσινων ο Κοντούρης του Παναιτωλικού

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Σωτήρης Κοντούρης

Μπορεί στον Παναθηναϊκό το αγωνιστικό ενδιαφέρον να στρέφεται στην πορεία της ομάδας μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ράφα Μπενίτεθ, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται παράλληλα σκέψεις για ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Μάλιστα, ένας παίκτης, με την περίπτωση του οποίου ασχολείται σοβαρά το «τριφύλλι» είναι ο Σωτήρης Κοντούρης του Παναιτωλικού. Πρόκειται για 20χρονο μέσο (σ.σ. είναι γεννημένος στις 24 Φεβρουαρίου 2005), που έκανε πέρυσι το επαγγελματικό ντεμπούτο του στην ομάδα του Αγρινίου, έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Φέτος έχει ήδη παίξει σε τρία ματς Κυπέλλου και πέντε πρωταθλήματος, με τελευταίο αυτό κόντρα στην Κηφισιά, όπου σημείωσε το γκολ της ισοφάρισης για τα «καναρίνια» (1-1).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2023 ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, ενώ τον Απρίλιο του 2024 η συνεργασία των δύο πλευρών αναπροσαρμόστηκε οικονομικά και επεκτάθηκε χρονικά έως τον Ιούνιο του 2027.

 

