Κομισιόν: «Η Ρωσία αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» – Τι είπε για την Συνθήκη περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων

«Έχουμε δει τις ανακοινώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανίτα Χίπερ. Όπως τόνισε, «καλούμε όλους τους συμμετέχοντες να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους, καθώς και τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων».

Η κ. Χίπερ σχολίασε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια. Η Χίπερ ρωτήθηκε και για τις δοκιμές της Ρωσίας με πύραυλο που διαθέτει πυρηνική ισχύ.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι «δεν τους βάζουμε (ΗΠΑ και Ρωσία) στο ίδιο καλάθι» και τόνισε ότι η Ρωσία κλιμακώνει την πολεμική ρητορική της. «Πρόκειται για μια χώρα σε πόλεμο, η οποία διεξάγει έναν παράνομο, αδικαιολόγητο και απρόκλητο πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας. Επομένως, εάν ο πύραυλος είναι πραγματικά πυρηνικής ισχύος, αυτό θα μπορούσε επίσης να απελευθερώσει ραδιενεργά υλικά. Αυτό δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι, αντί να επιλέξει την ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει τις ενέργειές της και τη ρητορική της».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ρωσία αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, η κ. Χίπερ τόνισε ότι «η Ρωσία στο σύνολό της αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)