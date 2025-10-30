Κομισιόν: «Η Ρωσία αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» – Τι είπε για την Συνθήκη περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων

Enikos Newsroom

διεθνή

Κομισιόν
Κομισιόν

«Έχουμε δει τις ανακοινώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανίτα Χίπερ. Όπως τόνισε, «καλούμε όλους τους συμμετέχοντες να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους, καθώς και τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων».

Η κ. Χίπερ σχολίασε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια. Η Χίπερ ρωτήθηκε και για τις δοκιμές της Ρωσίας με πύραυλο που διαθέτει πυρηνική ισχύ.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι «δεν τους βάζουμε (ΗΠΑ και Ρωσία) στο ίδιο καλάθι» και τόνισε ότι η Ρωσία κλιμακώνει την πολεμική ρητορική της. «Πρόκειται για μια χώρα σε πόλεμο, η οποία διεξάγει έναν παράνομο, αδικαιολόγητο και απρόκλητο πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας. Επομένως, εάν ο πύραυλος είναι πραγματικά πυρηνικής ισχύος, αυτό θα μπορούσε επίσης να απελευθερώσει ραδιενεργά υλικά. Αυτό δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι, αντί να επιλέξει την ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει τις ενέργειές της και τη ρητορική της».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ρωσία αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, η κ. Χίπερ τόνισε ότι «η Ρωσία στο σύνολό της αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Προσλήψεις σε Δήμο της Αττικής: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ειδικό επίδομα ύψους 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πρέπει να γνωρίζετε εάν κάνετε αίτηση έως αύριο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το 409 στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:09 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Δικαιώθηκε σε αγωγή εναντίον του «Paris Match» για δημοσίευση οικογενειακών φωτογραφιών από διακοπές – Τι προτίμησε αντί χρημάτων

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ κέρδισαν μια δίκη για την προστασία της ιδιωτικότητ...
18:31 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Δημόσιες και συγκεκαλυμμένες διαφωνίες στη συνάντηση Μερτς – Ερντογάν – Η Γάζα, τα «κριτήρια της Άγκυρας» και τα Eurofighter

Με κανονιοβολισμούς και με έφιππο άγημα υποδέχτηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Τουρκία τον Γερμα...
18:18 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι παρέλαβε λείψανα δύο ομήρων σε φέρετρα που παρέδωσε η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό – Θα κάνει ιατροδικαστική εξέταση για αναγνώριση

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό δύο φέρετρα με τα λείψανα δ...
17:37 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ – Σι: «Εκπληκτική» συνάντηση, αλλά χωρίς επίσημη συμφωνία – Όλα όσα συνέβησαν στη Νότια Κορέα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν για πρώ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς