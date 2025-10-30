Μαρκόπουλο: Συνελήφθη 23χρονος για την ληστεία με «taser» σε βενζινάδικο – ΦΩΤΟ

Εξιχνιάστηκε η ληστεία με συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης «taser» σε βενζινάδικο στην περιοχή του Μαρκόπουλου, τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 23χρονου ως δράστη.

Ο 23χρονος, που συνελήφθη λίγες ώρες μετά την ληστεία, είναι παλιός γνώριμος των αρχών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο συνεργός του, ο οποίος αναζητείται. Σημειώνεται ότι οι δράστες της ληστείας, προκειμένου να αποτρέψουν την έγκαιρη ενημέρωση της Αστυνομίας από τον υπάλληλο του πρατηρίου, αφαίρεσαν τόσο το κινητό του τηλέφωνο, όσο και την τηλεφωνική συσκευή της επιχείρησης.

Σε έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν την συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, τα ρούχα που φορούσε για τη διάπραξη της ληστείας, 33 φυσίγγια, γεμιστήρα, σπρέι πιπεριού και μικροποσότητα κάνναβης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας εξιχνιάστηκε ληστεία με συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης «taser» σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που έλαβε χώρα ξημερώματα της 27-10-2025 στην περιοχή του Μαρκόπουλου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 23χρονου ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 27-10-2025 στην περιοχή του Μαρκόπουλου, για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο συνεργός του ο οποίος αναζητείται.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η εμπλοκή τους στην εν λόγω ληστεία.

Ειδικότερα, ξημερώματα της 27-10-2025, ο συλληφθείς μαζί με το συνεργό του εισήλθαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Μαρκόπουλου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με την απειλή χρήσης συσκευής ηλεκτρικής εκκένωσης «taser», αφαίρεσαν από τον υπάλληλο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγαν.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός πως προκειμένου να αποτρέψουν την έγκαιρη ενημέρωση της Αστυνομίας από τον υπάλληλο, αφαίρεσαν τόσο το κινητό του τηλέφωνο, όσο και την τηλεφωνική συσκευή της επιχείρησης.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 23χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης και ο ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της ληστείας,

σπρέι πιπεριού,

μικροποσότητα κάνναβης,

γεμιστήρας,

πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων,

βαλιτσάκι αποθήκευσης και μεταφοράς όπλου,

μεταλλικό τμήμα πυροβόλου όπλου (κλείστρο) και

-33- φυσίγγια.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ο 23χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.