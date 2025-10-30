Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης κόρης φίλων του – Την είχε πείσει ότι ήταν μέλος μυστικιστικής οργάνωσης

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Παγίδα σε ένα ανήλικο κορίτσι έστησε ένας 63χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την φιλική σχέση που διατηρούσε με τους γονείς της και την έπεισε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, ώστε να ασελγεί σε βάρος της. Μάλιστα, δεν δίσταζε να καταγράφει με το κινητό του τις σκηνές φρίκης.

Ο δράστης συνελήφθη σε ειδική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που έγινε το πρωί της Τετάρτης (29/10) σε σπίτι στα Πετράλωνα, όπου κρυβόταν. Σημειώνεται ότι ο δράστης ήταν φυγόποινος, αφού σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Υπόθεση φρίκης με θύμα ένα ανήλικο κορίτσι, που έπεσε στην παγίδα ενός άνδρα που είχε φιλικές σχέσεις με τους γονείς της, αποκαλύφθηκε μετά την σύλληψη του

Από το Τμήμα Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδική επιχείρηση, πρωινές ώρες της 29-10-2025 στην περιοχή των Πετραλώνων, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 63χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης -7- ετών, για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που  συμπλήρωσε τα 14 έτη, σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε ενδελεχής διερεύνηση πληροφοριών, καθώς ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, αποκρυπτόταν εντός οικίας στην περιοχή των Πετραλώνων, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του.

Ειδικότερα, ο 63χρονος κατά τα έτη 2016 και 2017, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους ώστε να την επιβλέπει, πείθοντάς την ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

19:40 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

19:35 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

19:25 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

19:04 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

