Νέα Ιωνία: Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έσωσαν 26χρονο που εντοπίστηκε τραυματισμένος σε ασανσέρ – «Αντίκρισαν μια λίμνη αίματος»

ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο

Ένας 26χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος και με χτυπήματα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο σε ασανσέρ πολυκατοικίας στην Νέα Ιωνία. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού ή εγκληματικής ενέργειας.

Οι αστυνομικοί περιόρισαν την αιμορραγία

Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία και έσωσαν τη ζωή του 26χρονου. «Να δώσουμε συγχαρητήρια στους συναδέλφους της ΔΙΑΣ. Λειτούργησαν με επαγγελματισμό και αμεσότητα και αυτό το είπε και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Έσωσαν τη ζωή του ανθρώπου, διότι άμεσα μετέβησαν εκεί με αιμοστατικές γάζες, επιδέσμους και εφάρμοσαν όλα όσα είχαν εκπαιδευτεί και έδωσαν χρόνο, ούτως ώστε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αυτή την στιγμή είναι κρίσιμη η κατάστασή του, αλλά δεν συνέβη το μοιραίο» είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Συνδρεβέλης.

Επίσης, ανέφερε πως αυτή την στιγμή γίνεται προανάκριση «από πλευράς αστυνομίας και δεν αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο του αυτοτραυματισμού, αλλά ούτε και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Επίσης, συλλέγονται καταθέσεις από τους ένοικους σχετικά με το τι έχουν ακούσει και τι έχουν δει, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό. Αντίκρισαν μια λίμνη αίματος οι αστυνομικοί». 

«Είναι σημαντικό οι αστυνομικοί να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ ρωτήθηκε και για τα τουρνικέ που έχουν μαζί τους οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, δηλαδή ένα κιτ που υπάρχει στις μηχανές τους.

«Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός λειτουργεί αποτρεπτικά για να μην έχουμε ακατάσχετη αιμορραγία. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε, ότι η Πολιτεία οφείλει να μην επενδύει σε δωρεές των ιδιωτών, οι οποίες βεβαίως είναι καλοπροαίρετες. Θα πρέπει η ίδια η Πολιτεία να μας εξοπλίζει στο 100% , όπως επίσης είδαμε πόσο σημαντικό οι αστυνομικοί να έχουν κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών. Είδαμε πόσο σωτήρια ήταν η εφαρμογή των πρώτων βοηθειών στη συγκεκριμένη περίπτωση και καλό θα ήταν να εφαρμοστεί στο 100% του προσωπικού» τόνισε ο Χρήστος Συνδρεβέλης.

