Άρης: «Βουνό» τα προβλήματα ενόψει Ολυμπιακού

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Άρης, Μανόλο Χιμένεθ

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα (Πέμπτη 30/10) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας τη μίνι προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (1/11, 20:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει ενόψει του δύσκολου αγώνα στο Φάληρο. Ο Χαμζά Μεντίλ έφυγε από την Καρδίτσα και το ματς με το Αιγάλεω με κάκωση στο γόνατο, όπως και ο Τάσος Δώνης. Για τους δύο ποδοσφαιριστές αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να καθοριστεί το διάστημα απουσίας τους.

Ακόμη, ο Γκαμπριέλ Μισεουί έχει ένα χτύπημα στο πόδι και, όπως και οι Μάρτιν Φρίντεκ και Σωκράτης Διούδης, έκανε θεραπεία. Παράλληλα, ο Φαμπιάνο Λέισμαν έκανε θεραπεία στο ατομικό, ενώ ο Ντούντου Ροντρίγκες ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Στη μοναδική ευχάριστη «νότα», ο Κώστας Γαλανόπουλος συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Αύριο, Παρασκευή (31/10), μετά την ολοκλήρωση της μεσημεριανής προπόνησης στο «Δασυγένειο», θα ανακοινωθεί η αποστολή του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».

