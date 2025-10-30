Ισραήλ: Οικογένεια ομήρου τον κήδευσε για τρίτη φορά – «Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να σταθεί τρεις φορές μπροστά στον ανοιχτό τάφο του γιου της»

Με οδύνη, ανάμικτη με οργή, η οικογένεια του Όφιρ Τζαρφάτι κήδευσε για τρίτη φορά σήμερα στο Ισραήλ τον άνδρα που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μεταφέρθηκε στη Γάζα και πέθανε εκεί.

Ένα μικρό κουτί με τα λείψανά του, καλυμμένο με την ισραηλινή σημαία, ενταφιάστηκε, με τη μητέρα του να μην κρύβει τον πόνο της. «Για άλλη μια φορά πρέπει να πω αντίο. Για τρίτη φορά (…) Δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη θλίψη που να συγκρίνεται με αυτό», είπε η Ρισέλ Τζαρφάτι. «Καμία μητέρα στον κόσμο δεν θα έπρεπε να σταθεί τρεις φορές μπροστά στον ανοιχτό τάφο του γιου της», πρόσθεσε, ενώ ήταν σε εξέλιξη η ταφή, σε ένα κοιμητήριο του Κιριάτ Άτα, κοντά στη Χάιφα.

Το βράδυ της Δευτέρας η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα ενός ομήρου που αποδείχθηκε ότι ανήκαν στον Όφιρ Τζαρφάτι. Όμως, άλλες δύο φορές προηγουμένως, η οικογένειά του είχε παραλάβει και είχε θάψει λείψανά του.

Ο Όφιρ Τζαρφάτι ήταν 27 ετών στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν από την επίθεση της Χαμάς σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τον απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημα στοιχεία. Ο Όφιρ απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα και μεταφέρθηκε στη Γάζα, μαζί με άλλους 250 ομήρους, από διάφορες τοποθεσίες του νότιου Ισραήλ. Πέθανε στη Γάζα λίγες ημέρες αργότερα και τον Δεκέμβριο του 2023 Ισραηλινοί στρατιώτες κατάφεραν να ανακτήσουν ένα μέρος της σορού του, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην οικογένειά του να τον κηδεύσει. Τον Μάρτιο του 2024 βρέθηκαν και επαναπατρίστηκαν και άλλα λείψανα του νεαρού άνδρα.

Η ιστορία του Όφιρ και το μαρτύριο της οικογένειάς του δεν τελείωσε εκεί. Τον Αύγουστο του 2024 η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του νεκρού σώματός του, για να εκφοβίσει τις οικογένειες των επιζώντων ομήρων.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν τη Δευτέρα ανήκαν στον Όφιρ Τζαρφάτι.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα ένα βίντεο που τραβήχθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Έδειχνε μέλη της Χαμάς να θάβουν κάτι, τυλιγμένο σε σάβανο και κατόπιν να καλούν τους παρατηρητές του Ερυθρού Σταυρού ως μάρτυρες της «ανακάλυψης» της σορού ανάμεσα σε ερείπια της Γάζας. Σύμφωνα με τον στρατό, επρόκειτο για τα λείψανα του Όφιρ.

Η «σκηνοθεσία» προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, που κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας. «Αυτοί που το έκαναν αυτό, αυτοί που τον απήγαγαν, που τον βεβήλωσαν, που εξακολουθούν να ψεύδονται ξανά και ξανά, όχι μόνο δολοφόνησαν τον Όφιρ αλλά συνεχίζουν να ποδοπατούν τη μνήμη του, να χρησιμοποιούν τους νεκρούς για να παίζουν τα παιχνίδια τους, λες και δεν έφταναν τα όσα μας πήραν ήδη», είπε η Ρισέλ Τζαρφάτι.