Τζέι Ντι Βανς: «Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ

Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ, υποστήριξε απόψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον στρατό να τις ξαναρχίσει, έπειτα από διακοπή 33 ετών.

Ο Βανς υποστήριξε ότι οι δοκιμές είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια.

«Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, προφανώς. Οι Ρώσοι έχουν ένα σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά», είπε, σπεύδοντας να προσθέσει:

«Για να είμαι σαφής, ξέρουμε ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να το διατηρούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός και ο πρόεδρος απλώς θέλει να βεβαιωθεί ότι το κάνουμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Απάτη με το λογότυπο του Δήμου Αθηναίων – «Μην καταχωρείτε προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία σε μη επίσημες ιστοσελίδες»

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Μήνυμα σε μπουκάλι από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε σε παραλία έπειτα από 109 χρόνια – Τι έγραφε

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το 409 στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:23 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βασιλιάς Κάρολος: Κήρυξε έκπτωτο από τους βασιλικούς τίτλους τον αδελφό του Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν- Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

Ο Άντριου δεν θα είναι πλέον πρίγκιπας και θα εγκαταλείψει το Royal Lodge, την βασιλική έπαυλη...
21:05 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Πώς ο διοικητές του στρατού τιμωρούν μέχρι θανάτου όσους αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Εκτελέσεις, βασανιστήρια, και αναγκαστικές μονομαχίες

Οι διοικητές μονάδων στην Ρωσία και στο ουκρανικό μέτωπο, εκτελούν, βασανίζουν και στέλνουν στ...
20:43 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Οικογένεια ομήρου τον κήδευσε για τρίτη φορά – «Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να σταθεί τρεις φορές μπροστά στον ανοιχτό τάφο του γιου της»

Με οδύνη, ανάμικτη με οργή, η οικογένεια του Όφιρ Τζαρφάτι κήδευσε για τρίτη φορά σήμερα στο Ι...
20:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός μελετά νέες πληροφορίες για το «λάθος» της υπουργού Οικονομικών με την ενοικίαση του πατρικού της – «Εξακολουθεί να της έχει πλήρη εμπιστοσύνη»

Η υπουργός Οικονομικών στην Βρετανία, Ρέιτσελ Ριβς, βρέθηκε σε νέα δύσκολη θέση, αφού αποκαλύφ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς