Πρέβεζα: Ζητήθηκε η εκταφή των αποβλήτων που μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα και ενταφιάστηκαν δίπλα στον ποταμό Λούρο – Δόθηκε διορία 24 ωρών 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Το κατώφλι του εισαγγελέα θα περάσουν την Παρασκευή οι 3 από τους 15 κατηγορούμενους, για την παράνομη ταφή αποβλήτων, ζωικών και χημικών, στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας. Παράλληλα, έχει ζητηθεί η εκταφή των αποβλήτων που ήδη ενταφιάστηκαν εντός 24 ωρών.

Οκτώ φορτηγά έφτασαν την περασμένη Παρασκευή στην Φιλιππιάδα και ξεφόρτωσαν σε μονάδα αποτέφρωσης τα απόβλητα από την Κέρκυρα. Τα απόβλητα, αποτελούμενα από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα υλικά, απορρίφθηκαν και ενταφιάστηκαν στο προαύλιο της εταιρείας, χωρίς καμία αδειοδότηση ή τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων.

Για τη μεταφορά των δεκάδων τόνων αποβλήτων από την Κέρκυρα, είχε εκδοθεί ειδική άδεια, που αφορούσε, όμως, μόνο ζωικά απορρίμματα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο χώρος όπου μεταφέρθηκαν στη Φιλιππιάδα, είναι δίπλα στον ποταμό Λούρο και υπολογίζεται ότι ενταφιάστηκαν παράνομα πάνω από 600 τόνοι ζωικών υπολειμμάτων. Ο ιδιωτικός χώρος είναι υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση και πλήρη αποκλεισμό.

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος εντόπισαν στο χώρο της εταιρίας 620 τόνους αποβλήτων που μεταφέρθηκαν από την εταιρεία που κάηκε στην Κέρκυρα εκ των οποίων ενταφιάστηκαν οι 420. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ζητηθεί, μεταξύ άλλων, μέσα σε 24 ώρες να γίνει εκταφή των αποβλήτων που έχουν ενταφιαστεί, αλλά και απομάκρυνση των υπολοίπων από τον χώρο της εταιρείας.

