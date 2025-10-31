Τρίκαλα: Βρέθηκε κεφάλι σφήκας μέσα σε γλυκό που αγόρασε ηλικιωμένη για το εγγόνι της

Μια γιαγιά αγόρασε γλυκό για το εγγονάκι της στα Τρίκαλα, όμως το παιδί εντόπισε μέσα στο γλυκό το κεφάλι μιας σφήκας πριν καν δοκιμάσει. Το περιστατικό προκαλεί προβληματισμό για την ανάγκη προσοχής στη διατήρηση και τον έλεγχο των τροφίμων.

Συγκεκριμένα, στο γλυκό διακρινόταν καθαρά το κεφάλι μιας σφήκας. Το παιδί, πριν καν δοκιμάσει, σταμάτησε ξαφνιασμένο: «Γιαγιά, δεν το τρώω… έχει σφήκα μέσα!». Πράγματι, όπως φαίνεται καθαρά στη φωτογραφία, το κεφάλι μιας μικρής σφήκας διακρίνεται στο φύλλο του γλυκού, σύμφωνα με τις πληροφορίες του TrikalaNews.

Η εικόνα προκαλεί προβληματισμό, καθώς αναδεικνύει την ανάγκη προσοχής στη διατήρηση και τον έλεγχο των τροφίμων. Το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο, ωστόσο η φωτογραφία μιλάει από μόνη της.

