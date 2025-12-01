Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στη Μοναστηρίου – ΒΙΝΤΕΟ 

Κινηματογραφική ήταν η καταδίωξη ενός οδηγού δίκυκλου, το μεσημέρι της Δευτέρας, επί της οδού Μοναστηρίου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αλλά αντίθετα, ανάπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη με δικυκλιστές αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν την μηχανή και τον αναβάτη της.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr στο οποίο διακρίνεται ο οδηγός της μηχανής αρχικά να κινείται στο ρεύμα εισόδου. Κάποια στιγμή προκειμένου να αποφύγει τους αστυνομικούς με ελιγμό μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα (εξόδου) της οδού Μοναστηρίου, ωστόσο δεν καταφέρνει να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδιώκουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το δίκυκλο και να προσαγάγουν τον οδηγό στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου με Κωλέττη.

Δείτε το βίντεο: