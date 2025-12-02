«Τόπο στα νιάτα» λέει ο Άλιμος

Σύνοψη από το

  • Ο Δήμος Αλίμου ανακοίνωσε τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στους νεαρούς δημότες.
  • Ο θεσμός απευθύνεται σε νέους 15-28 ετών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να προτείνουν καινοτόμες ιδέες και να συμβάλουν στην αναβάθμιση της πόλης.
  • Στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της νέας γενιάς στην κοινωνία και η ενεργός συμμετοχή της στα κοινά, επηρεάζοντας το μέλλον της πόλης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ανδρέας Κονδύλης δήμαρχος Αλίμου

Πρωταγωνιστικό ρόλο δίνει στους νεαρούς του δημότες ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, ανακοινώνοντας τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, ενός θεσμού που φέρνει τη νεολαία του Αλίμου, στο επίκεντρο των τοπικών αποφάσεων και της κοινωνικής δράσης.

«Με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων δίνουμε στους νέους και τις νέες τη δυνατότητα να ακουστούν και να έχουν ενεργό ρόλο σε πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν την πόλη μας. Είναι μια πρόσκληση για δράση, δημιουργία και υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινά», δήλωσε ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας «ο θεσμός αυτός απευθύνεται σε νεαρούς δημότες 15-28 ετών που επιθυμούν να προτείνουν καινοτόμες ιδέες, να συνεργαστούν για την υλοποίησή τους και να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της πόλης και της κοινωνίας. Θα έχουν πολλές ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε δράσεις πολιτισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης, ενώ θα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση προγραμμάτων για τη νεολαία και την κοινότητα συνολικά. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη θέση της νέας γενιάς στην κοινωνία, αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της στα κοινά και υπογραμμίζει τη δέσμευση του Δήμου Αλίμου να επενδύει στους νέους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον της πόλης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

Μητσοτάκης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Πολύ σύντομα η κ. Κεραμέως θα προσδιορίσει τα επόμενα βήματα

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES) -Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:45 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ελευσίνα: Συνελήφθη 14χρονος που έκλεψε και οδηγούσε μηχανάκι χωρίς πινακίδες – Η καταδίωξη από αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 14χρονου που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε κλέψ...
14:35 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αιγάλεω: Συνελήφθη άνδρας που… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από σχολείο στο Αιγάλεω, νωρίς...
14:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης – Τον έπιασε το ραντάρ της Τροχαίας

Στη σύλληψη ενός 55χρονου οδηγού μηχανής προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 1/12 οι αστυνομικοί ...
13:32 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Απέκλεισαν την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας – Κλειστά και τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας για 4 ώρες

Σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»