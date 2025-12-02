Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση σε χρήστη του Twitter που τον κατηγόρησε για λογοκλοπή στο νέο του βιβλίο – «Πόσο δειλά ανθρωπάκια είναι αυτοί που μας βρίζουν»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αδωνις Γεωργιάδης

Την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε μία ανάρτηση ενός χρήστη της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) που κατηγορούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι έχει διαπράξει λογοκλοπή στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» Συγκεκριμένα, στο tweet του υποστήριξε ότι έκανε λογοκλοπή από το βιβλίο της συγγραφέως Mary Beard, με αποτέλεσμα ο υπουργός Υγείας να τον απειλήσει με μηνύσεις και αγωγές και τον χρήστη του X να κάνει τελικά λόγο για «παρεξήγηση».

«Και η ντροπή χάνει το νόημα της ορισμένες φορές από το μίσος και τα συμπλέγματα των πολιτικών μου αντιπάλων», σχολίασε ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του.

Πόσο δειλά ανθρωπάκια είναι τελικά όλοι αυτοί που μας βρίζουν;. Χθες ξαφνικά βλέπω έναν λογαριασμό τον @… που έκανε μένσιον την @wmarybeard (μία από τις πιο διάσημες και έγκυρες συγγραφείς για την Ρωμαϊκή Ιστορία) και της είπε ότι εγώ έχω κάνει λογοκλοπή από το βιβλίο της. Πού να ξέρει η κυρία ποιος είμαι εγώ, ότι το βιβλίο μου είναι από τα μαθήματα που παρέδιδα για χρόνια στην  @EllinikiAgogi ότι φυσικά δεν έχει καμμία σχέση με το δικό της κλπ και τους είπε ότι θα το κοιτάξει. Το είδα όμως εγώ και τον ενημέρωσα ότι έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου να του κάνουν μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση. Και τί έκανε αυτός ο «γενναίος κύριος;»…

Διέγραψε τις αναρτήσεις του και είπε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο….και η ντροπή χάνει το νόημα της ορισμένες φορές από το μίσος και τα συμπλέγματα των πολιτικών μου αντιπάλων. Από την άλλη χαίρομαι για την αγάπη που μου δείχνετε οι πολλοί που με αγαπάτε και με εμπιστεύεστε και δεν θα με λυγίσουν οι λίγοι δειλοί και τοξικοί. Το βιβλίο μου για την Ρώμη πάντως έχει τόσες προπαραγγελίες που εξαντλείται και η δεύτερη έκδοση» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

 

 

 

 

 

 

 

