Ελευσίνα: Συνελήφθη 14χρονος που έκλεψε και οδηγούσε μηχανάκι χωρίς πινακίδες – Η καταδίωξη από αστυνομικούς

Σύνοψη από το

  • Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν 14χρονο που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.
  • Ο ανήλικος επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ωστόσο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
  • Το δίκυκλο είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή της Ελευσίνας και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 14χρονου που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε κλέψει την προηγούμενη ημέρα από την Ελευσίνα, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το βράδυ της Δευτέρας 1/12.  Στη θέα των αστυνομικών, ο ανήλικος ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί δίκυκλο που δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.  Ο 14χρονος προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε αφαιρέσει το εν λόγω δίκυκλο την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή της Ελευσίνας, το οποίο κατόπιν αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Λογαριασμοί ρεύματος Δεκεμβρίου 2025: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει και τι θα αλλάξει το 2026

1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις -Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Η νέα γενιά αγροτών στην πρώτη γραμμή των μπλόκων – «Το μέλλον μας είναι αβέβαιο, αλλά δεν γίνεται να τα παρατήσουμε»

Στα μπλόκα, μπροστά από τα τρακτέρ που χειρίζονται καθημερινά, και δίπλα στους παλιούς, στέκετ...
15:48 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Η αποθήκη «καβάτζα» και τα 2 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της ...
15:13 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κομοτηνή: Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Τη διακοπή -λόγω των σημερινών αγροτικών κινητοποιήσεων- της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη...
15:00 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα για τροχαίες παραβάσεις – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή

Ένοχη έκρινε το Β’ Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο της Αθήνας την γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»