Ελευσίνα: Συνελήφθη 14χρονος που έκλεψε και οδηγούσε μηχανάκι χωρίς πινακίδες – Η καταδίωξη από αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 14χρονου που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε κλέψει την προηγούμενη ημέρα από την Ελευσίνα, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το βράδυ της Δευτέρας 1/12. Στη θέα των αστυνομικών, ο ανήλικος ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί δίκυκλο που δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Ο 14χρονος προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε αφαιρέσει το εν λόγω δίκυκλο την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή της Ελευσίνας, το οποίο κατόπιν αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.