Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης – Τον έπιασε το ραντάρ της Τροχαίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 179 χλμ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Στη σύλληψη ενός 55χρονου οδηγού μηχανής προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 1/12 οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 179 χλμ/ώρα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Ελληνικού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 55χρονος κινούνταν με 179 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπομένου ορίου των 70 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Με απλά λόγια, ο 55χρονος υπερέβη κατά 109 χλμ/ ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.  Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

Μητσοτάκης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Πολύ σύντομα η κ. Κεραμέως θα προσδιορίσει τα επόμενα βήματα

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES) -Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:45 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ελευσίνα: Συνελήφθη 14χρονος που έκλεψε και οδηγούσε μηχανάκι χωρίς πινακίδες – Η καταδίωξη από αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 14χρονου που οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε κλέψ...
14:35 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αιγάλεω: Συνελήφθη άνδρας που… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από σχολείο στο Αιγάλεω, νωρίς...
13:32 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Απέκλεισαν την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας – Κλειστά και τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας για 4 ώρες

Σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας ...
13:22 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο με το κλεμμένο μηχανάκι που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη στ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»